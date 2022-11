Cientos de onubenses se manifiestan en Huelva contra el proyecto para las balsas de fosfoyesos

Manifestación convocada por la plataforma 'No al proyecto de Fertiberia'.

HUELVA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Entre de 700 y 900 personas, según fuentes policiales, han participado este miércoles en la manifestación convocada por la plataforma 'No al proyecto de Fertiberia', integrada por casi un centenar de colectivos sociales y políticos, en la que han mostrado su rechazo a la aprobación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) del proyecto de la empresa, que consiste, a su juicio, en "tapar con una capa de tierra de 30 centímetros los apilamientos de fosfoyesos de 30 metros de altura".

Una manifestación que, bajo el lema 'Por la recuperación de la Marisma' se ha iniciado a las 19,00 horas desde la plaza de la Merced y ha culminado en la plaza de las Monjas, donde se ha procedido a la lectura de un manifiesto.

Según ha indicado la entidad convocante, el proyecto de Fertiberia "no se puede considerar una solución para restaurar y recuperar la marisma, tal y como ha dictaminado de manera unánime el Comité de Expertos que ha evaluado el proyecto", ya que, a su juicio, los científicos "advierten serias y graves deficiencias en el proyecto, que afectan a la estabilidad estructural y con impacto negativo en la salud y el medioambiente".

El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Toni Valero, junto a la candidata de Izquierda Unida a la Alcaldía de Huelva y portavoz de UP en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, ha participado en la misma y ha señalado que "las generaciones futuras se merecen un entorno ambiental seguro" y "merecen empleo".

"Por ello, rechazamos de pleno el plan del soterramiento de residuos porque creemos que es un plan insostenible, inseguro y que no genera empleo, por lo que hay que buscar una alternativa para recuperar esas 1.200 hectáreas de marismas que hoy están ocupadas por cerca de 120 toneladas de fosfoyesos", ha abundado.

De este modo, Valero ha enfatizado que el Gobierno andaluz "de ninguna manera puede dar esa Autorización Ambiental integrada" a lo que ha calificado de "absoluta barbaridad medioambiental", toda vez que ha asegurado que su formación va a seguir "peleando desde la calle y las instituciones para que haya un futuro para la marisma y para Huelva".

Por otra parte, la parlamentaria de Adelante Andalucía, Maribel Mora, quien también ha participando en la manifestación, ha calificado de "vergonzosa" la actitud del Gobierno y de la Junta, ya que "están mirando para otro lado y no quieren evitar las consecuencias", dado que "están dando por bueno" el proyecto de Fertiberia, que es "una salvajada", puesto que, a su juicio, "no va a solucionar el problema que tienen los onubenses porque van a seguir existiendo esa cantidad de residuos".

En este sentido, Mora ha señalado que el informe del Comité de expertos dejó "claro que es una medida de urgencia", porque el proyecto "no cuenta con las garantías para la salud de los vecinos", además de que "no tiene en consideración los efectos del cambio climático, no analiza los apilamientos sobre un terreno blando, la sismicidad de la zona o ni siquiera la posibilidad de que haya un tsunami",

"Además, hay que saber que va a pasar con las filtraciones contaminantes porque es bastante probable que se sigan dando "Nos parece una absoluta vergüenza echar tierra encima de este problema y dejarle a la población futura una situación de contaminación absoluta que afecta a la salud. Hemos pedido por activa y por pasiva los datos a la Junta Andalucía sobre las enfermedades y la mortalidad de la zona y, sin embargo, no se han dado. Nosotros vamos a realizar esas preguntas por escrito para que esa información sea pública", ha concluido.