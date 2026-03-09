Cinco evacuados al hospital tras una colisión entre dos turismos en Palos de la Frontera (Huelva)

Lugar donde ha ocurrido el accidente. - 112 ANDALUCÍA

HUELVA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas y han sido evacuadas al hospital tras un accidente de tráfico registrado a primera hora de este lunes en la carretera A-5026 en la localidad onubense de Palos de la Frontera, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varios testigos han informado minutos antes de las 08.00 horas de que dos turismos habían colisionado en el kilómetro 1 de la A-5026, a la altura del polígono San Jorge. Acto seguido se activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras.

Fuentes sanitarias han confirmado que, como consecuencia del accidente, cinco personas han resultado heridas y han sido evacuadas al hospital Juan Ramón Jiménez de la capital onubense. Los heridos son tres mujeres de 35, 46 y 47 años, un hombre de 48 años y una quinta persona de la que no han trascendido más datos.