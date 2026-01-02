Cinco nuevas zonas se incluyen en la revisión de mapas de riesgo de inundación del Tinto-Odiel-Piedras

Archivo - Imagenes del río Tinto. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, ha abierto un periodo de información y consulta pública sobre la revisión y actualización de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación(en adelante, EPRI), dando inicio al Tercer ciclo de aplicación de la Directiva de Inundaciones en la demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras en la que se han incluido cinco nuevas zonas, de origen fluvial todas ellas, elevándose a 34 las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación.

Según indica la memoria de dicha revisión, consultada por Europa Press, el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio establece que los Mapas de Peligrosidad por inundaciones y los Mapas de Riesgos de inundación se revisarán, y si fuese necesario, se actualizarán, a más tardar, el 22 de diciembre de 2019 y, a continuación, cada seis años, que para el caso del Tercer ciclo correspondería a finales de 2025.

El resultado de esta revisión fue la inclusión de cinco nuevas Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (en adelante, ARPSI), todas ellos de origen fluvial, no habiéndose declarado ningún tramo ARPSI con origen pluvial. De esta manera, se han declarado en la demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras para este Tercer ciclo de la Directiva de Inundaciones un total de 34 ARPSI Fluviales, manteniéndose sin variación las Arpsis costeras declaradas desde el segundo ciclo.

De este modo, los mapas sobre los que se desarrolla este proceso de consulta pública se corresponden con las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) actualizadas o aquellas que han sido modificadas o declaradas tras la revisión de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación del Tercer Ciclo, aprobada por Orden de 4 de abril de 2025 de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

En concreto, se someten a información pública los mapas de los siguientes subtramos ARPSI: 0009 (Arroyo Lepe), que ha sido modificado, 0010 y 0011 en La Antilla (Barranco La Vera y Barranco Fraile), que han sido actualizados ambos; 0023 (Tinto desde San Juan del Puerto hasta su desembocadura), que ha sido modificado, mientras que son nuevos en esta revisión las zonas 0037 (Arroyo de Santa María o del Romeral), 0038 (Arroyo de la Notaría), 0039 (Arroyo Cañada del Pozo del Judío), 0040 (Arroyo de la Gaga) y 0041 (Arroyo del Pozo del Pilar).

Para la elaboración de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación de dichos ámbitos se ha contado con la información obtenida en los estudios hidrológico-hidráulicos realizados para las diferentes subcuencas de la demarcación y, en caso de no existir estudio de la zona, se ha elaborado el estudio correspondiente.

De este modo, las ARPSI modificadas o actualizadas mantienen los caudales del ciclo anterior o se han actualizado con los nuevos estudios realizados. Como excepción se encuentra la ARPSI 0023, correspondiente al río Tinto desde San Juan del Puerto hasta su desembocadura, que cuenta con siete afluentes que vierten al tramo ampliado de ARPSI. Para esta ARPSI se ha realizado un estudio hidrológico individual para cinco de ellos mediante el Método Racional Modificado. Para el río Tinto principal y los dos afluentes restantes, se ha utilizado el estudio del ciclo anterior.

Posteriormente, se ha llevado a cabo un balance hídrico considerando tanto el Tinto como todos los afluentes con el objetivo de mantener los caudales del ciclo anterior aguas abajo del tramo ampliado.

En cuanto al tramo ES064_ARPS_0037, Arroyo de Santa María o del Romeral, en Nerva, se toma como base algunos datos del estudio citado, pero se recalculan diversos parámetros como el área vertiente, los tiempos de concentración, los hietogramas, entre otros.

La elaboración de estos planes se desarrolla en tres fases consecutivas: una primera, de Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación, cuyo objeto es "determinar en el ámbito de cada demarcación hidrográfica aquellas zonas del territorio para las cuales se ha llegado a la conclusión de que existe un riesgo potencial de inundación significativo o en las cuales ese riesgo se considera probable".

La fase siguiente, de elaboración de los Mapas de Peligrosidad y de Riesgo de Inundación, consiste en cartografiar dentro de las áreas identificadas en la fase anterior los perímetros de inundabilidad para tres escenarios de probabilidad (alta, media y baja) evaluando el riesgo para cada uno de los tres escenarios a partir de los tipos de usos del suelo afectados, teniendo en consideración las áreas urbanas, las actividades económicas, las infraestructuras y equipamientos estratégicos, las áreas de interés ambiental y el patrimonio cultural.

La tercera fase consiste en la elaboración de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación utilizando como base de información los Mapas de Peligrosidad y de Riesgo de Inundación. Los Mapas sobre los que se desarrolla este proceso de información y consulta pública han sido realizados de conformidad al Real Decreto.