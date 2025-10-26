Los clubes de lectura de las bibliotecas municipales celebran un encuentro en el marco de la 49º Feria del Libro

HUELVA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, a través de la Red Municipal de Bibliotecas Públicas, ha organizado esta semana, en el marco de la programación de la 49º Feria del Libro de Huelva, la conferencia 'Clubes de lectura: espacios de diálogo, cohesión y crecimiento colectivo', impartida por el escritor y periodista Daniel Blanco Parra, a la que también ha asistido el concejal del Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina.

Según ha comunicado el Consistorio local en una nota, Molina ha concretado que durante este curso ha incrementado el número de clubs de lectura en Huelva, y ha considerado que estos espacios hacen una "importante labor de promoción y dinamización de la lectura con numerosas propuestas para promocionar el hábito de leer entre los onubenses".

Asimismo, en la clausura de la Feria del Libro de Huelva, el concejal ha insistido en que estos clubs de lectura "no podían dejar de tener presencia en esta edición" tras diez días "cargados de actividades" que han atraído a la Plaza de las Monjas a "miles de amantes de los libros".

Al hilo, ha asegurado que, con esta iniciativa, la concejalía de Cultura "refuerza su compromiso con la lectura, la educación y la convivencia", de forma que reivindica el potencial de los libros para seguir siendo "un punto de encuentro para compartir ideas y construir comunidad".

Así, la Administración local ha detallado que el encuentro ha reunido a bibliotecarios municipales y a usuarios de los clubes de lectura de la capital "en una jornada de reflexión sobre la lectura compartida como herramienta cultural y social".

De este modo, durante su intervención, Blanco ha propuesto un recorrido por la historia de los clubes de lectura y ha destacado que estos grupos "no solo fomentan el hábito lector, sino que también fortalecen los lazos comunitarios y ofrecen espacios donde escuchar, debatir y aprender de manera colectiva".

RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE HUELVA

En concreto, esta actividad se ha enmarcado dentro de las actividades del Día de las Bibliotecas, que se celebra cada 24 de octubre. Este año, el lema escogido por el Ministerio de Cultura es 'Contra la desinformación: bibliotecas', con la intención de subrayar el papel de estos centros como "espacios de acceso libre a la información, la cultura, y el conocimiento".

De esta forma, la Red Municipal de Bibliotecas Públicas de Huelva ofrece clubes de lectura para distintas edades y niveles en las bibliotecas 'Almudena Grandes', 'Miguel Hernández' y 'Rogelio Buendía', entre otras.

Los usuarios que lo deseen pueden formar parte inscribiéndose en cualquier momento del año y pueden realizarse directamente en cada biblioteca o a través de la web oficial de bibliotecas públicas de Huelva.