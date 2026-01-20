Los colegios de los niños de la familia de Punta Umbría (Huelva) fallecida en el accidente celebra misa en su memoria

Misa en uno de los centros educativos de los menores afectados en Huelva por el accidente de tren. - AYUNTAMIENTO DE ALJARQUE

ALJARAQUE (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva) se ha sumado a la dirección, al profesorado, al alumnado y a toda la comunidad educativa de los colegios Entrepinos y Tierrallana que han celebrado este martes una misa y han guardado un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el trágico accidente de tren ocurrido en Adamuz (Códoba).

En este sentido, según ha señalado el Consistorio en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, este acto se ha celebrado de forma particular, en memoria de la familia de Punta Umbría --con cuatro miembros fallecidos en el accidente, el matrimonio un hijo y un sobrino--, cuyos hijos pertenecen a los centros --la pequeña de seis años que sobrevivió al accidente estudia también en el centro Tierrallana--.

Igualmente, el acto ha ido dirigido de la misma manera a otras víctimas mortales que también han tenido relación con los citados colegios que se encuentran situados en el término municipal de Aljaraque.

El alcalde del municipio, Adrián Cano, ha acompañado a este minuto de silencio y la misa al colegio Entrepinos, junto a miembros de su equipo de gobierno, mientras que la primera teniente de alcalde, Ana Mora, ha acudido a los actos en el colegio Tierrallana junto a otra representación del equipo de gobierno municipal para estar junto a los que hasta hace poco han sido sus profesores y compañeros "en estos momentos de dolor".

Son muchas las instituciones, organizaciones y ayuntamientos de la provincia que se han sumado este martes al dolor de las víctimas celebrando minutos de silencio como el sindicato UGT, el Hospital Infanta Elena, que tiene ingresadas a algunas de las víctimas de la provincia del siniestro ferroviario, o los ayuntamientos de Beas o Gibraleón. Precisamente este último Consistorio confirmó el lunes por la tarde el fallecimiento de dos vecinos del municipio en el accidente.

LA PALMA SUSPENDE SAN SEBASTIÁN

Asimismo, el Ayuntamiento de La Palma del Condado, que ha confirmado este martes el fallecimiento de un vecino, cuya esposa se encuentra desaparecida tras el accidente, y el ingreso de otra ciudadana en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba con politraumatismos, ha anunciado la suspensión de la celebración del día de San Sebastián, prevista para el próximo sábado, 24 de enero.

"Nuestro pueblo se encuentra sumido en una profunda tristeza y se une al duelo por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz", ha señalado el Consistorio palmerino en una publicación en sus redes sociales.

MATRIMONIO DESAPARECIDO DE BOLLULLOS

De otro lado, el Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado ha informado de que entre las personas desaparecidas también se encuentra un matrimonio del municipio, así como que el alcalde, Rubén Rodríguez, está en contacto con la familia y la Subdelegación del Gobierno "para actualizar toda la información" respecto a sus vecinos.

Desde la institución municipal se han puesto a "disposición" de los familiares "para todas las cuestiones de logística y asesoramiento que pudieran necesitar". "Esperamos con la mayor de las esperanzas, buenas noticias sobre nuestros vecinos", remarca el Consistorio en su cuenta de redes sociales.