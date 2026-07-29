La Comisión de Seguimiento del PFEA en Huelva aprueba el reparto de solicitudes presentadas por corporaciones locales

Reunión de la Comisión de Seguimiento del PFEA de Huelva. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

HUELVA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), presidida por la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, se ha reunido este miércoles en la sede del SEPE y ha aprobado el reparto de las solicitudes presentadas por las corporaciones locales y abordar la distribución de los fondos correspondientes al ejercicio 2026.

Según ha indicado la Subdelegación en una nota de prensa, este año la asignación provincial del PFEA para subvencionar la contratación de trabajadores agrarios desempleados en proyectos de interés general y social asciende a 16,4 millones de euros. En total se han presentado 101 proyectos de Garantía de Rentas, por un importe total asignado de 14,6 millones de euros, de los que diez proyectos corresponden a la mejora en cuarteles de la Guardia Civil, (334.203,80 euros). En cuanto a los proyectos de Empleo Estable han contado con 40 solicitudes, lo que supone un importe de 1,7 millones de euros.

En este sentido, los proyectos de Garantía de Rentas se han distribuido territorialmente de la siguiente forma: Andévalo Occidental, 2,8 millones de euros; Andévalo Oriental, 942.942 euros; Condado-Campiña, 3,5 millones de euros; Condado-Litoral, 397.947,52 euros; Costa, 207.185,88 euros; Sierra, 4,3 millones de euros; y Costa-Huelva, 1,2 millones de euros.

La Comisión Provincial de Seguimiento del PFEA La Comisión Provincial de Seguimiento del PFEA aborda la distribución de los fondos destinados a subvencionar la contratación por parte de las corporaciones municipales o entidades dependientes o vinculadas a la Administración Local de trabajadores agrarios desempleados para la ejecución de proyectos de interés general y social.

La distribución de los fondos PFEA correspondientes al Estado viene prefijada por las negociaciones y el consenso alcanzado en la Comisión Nacional de Seguimiento, que, a su vez, la Comisión Regional ratifica.

La Comisión Provincial de Seguimiento del PFEA aparece regulada en el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, por el que se regula la afectación al Programa de Fomento de Empleo Agrario de créditos para inversiones de las Administraciones Públicas en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas, que establece la presidencia de la subdelegada del Gobierno y representantes de la Administración General del Estado, Junta de Andalucía, Diputación Provincial de Huelva, Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), así como de los interlocutores sociales y de las organizaciones agrarias.

GARANTÍA DE RENTAS Y PLAN GENERADOR DE EMPLEO ESTABLE

Las ayudas de Garantía de Rentas tienen por objeto subvencionar la contratación por las Corporaciones Locales de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, para la realización de obras de interés general y social, cuya finalidad sea garantizar un complemento de renta a través de la distribución del empleo disponible.

Las subvenciones del Plan Generador de Empleo Estable, por su parte, tienen como objeto financiar los costes salariales y las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social correspondientes a las contrataciones realizadas por las Corporaciones Locales de personas desempleadas no ocupadas, preferentemente eventuales incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios de la Seguridad Social, cuando dichas contrataciones tengan por objeto la ejecución de proyectos de interés general y social generadores de empleo estable.

El PFEA se configura así como una herramienta "esencial" para el desarrollo económico local a través de la mejora de las infraestructuras municipales, la ejecución de proyectos de interés general y social y la inserción sociolaboral de trabajadores desempleados del régimen agrario.