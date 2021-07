La Comunidad de Regantes de Palos (Huelva) inicia las obras de su nueva planta fotovoltaica

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera (Huelva) ha iniciado las obras para la planta fotovoltaica del sector III, un proyecto con un presupuesto de licitación que superó el millón de euros y que ha sido adjudicada mediante concurso público a la empresa Hidráulica y Fotovoltaica S.L. (Hyfotec) bajo la dirección facultativa de Texla Energías Renovables que se encargará de llevar a cabo las obras que tienen un periodo de ejecución de 14 semanas.

En el acto de inicio de las obras ha estado presente la delegada de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano; el delegado territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca, Álvaro Burgos; así como el de Desarrollo Sostenible, José Enrique Borrallo, junto con el alcalde de la localidad, Carmelo Romero.

La CR Palos podrá amortizar los costes de esta obra en un periodo de apenas cuatro años gracias a los ahorros que generará el autoconsumo de electricidad.

Y también a la subvención de la que ha resultado beneficiaria para la disminución de la dependencia energética, autoproducción y mejora de las instalaciones de riego otorgada por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, así como cofinanciada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de acuerdo con el artículo 18.4 de la Ley 38/2006, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Esta subvención engloba el 60 por ciento del total de la obra adjudicada finalmente en 818.474,93 euros.

El proyecto ha sido adjudicado después del proceso de selección que puso en marcha la comunidad de regantes en noviembre del pasado año 2020 para la construcción de la nueva planta fotovoltaica con una potencia nominal de un megavatio (MW) para el bombeo de agua que permitirá regar en torno a 1.200 hectáreas de berries.

Como han indicado, esta actuación cobra si cabe una mayor importancia tras la aprobación de las nuevas tarifas eléctricas desde el pasado 1 de junio, especialmente perjudiciales para el regadío, y que según datos de la Feragua pueden suponer subidas de hasta el 30 por ciento en el pago actual a las compañías eléctricas.

La planta fotovoltaica cuenta con una superficie de 4.719 metros cuadrados de superficie de placas en un terreno de una hectárea y contará con un total de 1.826 placas solares. La energía producida será de 1.372.517 kWh/año de la que 991.887 kWh/ será autoconsumida por la propia comunidad de regantes y el resto vertida al sistema general eléctrico. El ahorro previsto en energía respecto a la actual es del 53 por ciento.

En términos medioambientales, la puesta en marcha de esta planta supondrá una reducción de 500 toneladas de Co2 al año. Además de las placas fotovoltaicas, la planta contará con un centro de transformación de 1.000 kVA de potencia y un total de nueve inversores que se encargan de transformar la corriente continua que generan las placas solares, en corriente alterna.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, ha señalado que "la comunidad de regantes de Palos es un ejemplo a seguir ya que este será el tercer proyecto fotovoltaico que van a llevar a cabo".

Además, ha recordado que "tienen otro en el tintero" por lo que va por "el sendero que va la Junta de Andalucía que no es más que el de la revolución verde, el uso de las energías sostenibles la no emisión de Co2 a la atmósfera y con esta planta no solo ahorramos electricidad sino que dejamos de emitir 500 toneladas de CO2 al año".

Por su parte, el secretario gerente de la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera, Fernando Sánchez, ha asegurado que este proyecto "es muy importante teniendo en cuenta la escalada de precios de la electricidad que va en alza de una manera desmesurada", pero en Andalucía "tenemos la suerte de tener sol todos los días y gratis" por ello desde hace unos años tienen en mente que "este tipo de proyectos son fundamentales para ser competitivos en los mercados europeos".

Fernando Sánchez ha detallado que el rendimiento de la planta fotovoltaica que ya tiene en marcha la CR Palos (la del Sector 1) "ha cubierto sobradamente las expectativas medioambientales que teníamos con ellas ya que hemos sido capaces de autoconsumir el 85 por ciento de la energía producida". En esta planta fotovoltaica el rendimiento ha sido de un ahorro de 90.000 euros al año en costes energéticos por lo que desde la CR Palos están "muy satisfechos" con rendimiento de la producción fotovoltaica.