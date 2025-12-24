Condenado a tres años y nueve meses de cárcel en Huelva por transportar en una embarcación casi 1.200 kilos de cannabis

Archivo - Audiencia Provincial de Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a un hombre a tres años y nueve meses de prisión como autor responsable de un delito contra la salud pública, así como a dos multas de cuatro millones de euros cada una tras ser pillado en mayo de 2022 transportando casi 1,2 toneladas de resina de cannabis en una embarcación recreativa a diez millas de Matalascañas.

Según recoge la sentencia, consultada por Europa Press, se considera probado que sobre las 17,00 horas 27 de mayo de 2022 agentes del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva se encontraban a abordo de su patrullera marítima en funciones de vigilancia y prevención de entrada de sustancias estupefacientes por la costa onubense, cuando avistaron a un grupo de tres embarcaciones navegando a unas diez millas de Matalascañas (Almonte).

Dos de las embarcaciones eran barcos pesqueros de la zona conocidas por los agentes, que decidieron dirigirse a inspeccionar la embarcación que les era desconocida, una embarcación recreativa cuyos tripulantes se dieron a la fuga en dirección a la desembocadura del río Guadalquivir en lugar de detener su marcha para una inspección rutinaria a pesar de ser requerido reiteradamente "con señales acústicas y luminosas y a través de los altavoces" a lo que "hicieron caso omiso".

De este modo, se inició una persecución con la patrullera de la Guardia Civil que finalizó sobre las 18,00 horas cuando los agentes, "sin perder de vista en ningún momento la embarcación", pudieron abordar la misma a unas 3,5 millas de la playa del Inglesito.

Al acceder a la embarcación, los efectivos policiales observaron desde la cubierta "numerosos fardos de arpillera que se encontraban a la vista" y procedieron a la identificación y detención de los tripulantes, el condenado, mayor de edad y con antecedentes penales cancelables, y otras dos personas ya juzgadas por estos hechos.

Así las cosas, tras un examen de la embarcación --que también fue intervenida--, los agentes aprehendieron un total de 60 fardos de arpillera repartidos en la cocina, pasillo y camarote de la misma, que arrojaron una cantidad de 1.186.650 gramos de resina de cannabis, cuyo valor hubiera alcanzado en el mercado ilícito más de 3,7 millones de euros.

Por todo ello, se condena a esta persona a tres años y nueve meses de cárcel como autor responsable de un delito contra la salud pública y al pago de dos multas de cuatro millones de euros, si bien se declara la insolvencia del penado. La sentencia fue declarada firme el pasado 15 de octubre de 2025.