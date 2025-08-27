El Consejo de Hermandades de Huelva lanza una nueva web con toda la información de la Magna Mariana

HUELVA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la celebración de la Magna Mariana 2025, que se celebra el próximo 20 de septiembre, el Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Huelva presenta este lunes un renovado portal web oficial "moderna y accesible" que servirá como "pieza fundamental" para difundir toda la información relacionada con este evento cofrade y con la Semana Santa onubense en general.

Según ha indicado en una nota, el nuevo sitio, accesible en consejohermandadeshuelva.es, se estructura con menús "claros" que "facilitan el acceso inmediato a secciones clave" como la historia de la Semana Santa y del consejo, estatutos, cartelerías, pregones y agenda cofrade.

Asimismo, permite consultar "datos esenciales" sobre los itinerarios, horarios, palcos y sillas, así como la detallada información sobre la Magna Mariana 2025, incluyendo presentaciones oficiales, carteles, hermandades participantes, planes de movilidad, acreditaciones, obra social y el audiovisual oficial del evento de esta "cita histórica para Huelva".

La nueva página web del Consejo es una herramienta para la difusión de información sobre esta procesión extraordinaria, en la que participarán numerosas corporaciones marianas de la diócesis, y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, la Junta de Andalucía, el Puerto de Huelva, la Diputación Provincial, la Fundación Cajasol, El Corte Inglés, la Fundación Caja Rural del Sur, la empresa multidisciplinar LITO Cofrade y el Ayuntamiento de Palos de la Frontera.

Según el Consejo de Hermandades de Huelva, el lanzamiento de este portal responde a "una necesidad comunicativa" y al "compromiso" de "adaptarse a los tiempos, promoviendo la participación y la información clara entre cofrades, devotos, visitantes y medios".