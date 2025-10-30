Continúa la búsqueda del desaparecido en Isla Cristina (Huelva) tras apuñalar a su pareja, ya fuera de peligro

HUELVA/SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil continúa este jueves con la búsqueda del hombre que se dio a la fuga el miércoles por la mañana tras apuñalar a su pareja, una mujer de 35, en el interior de su domicilio en Isla Cristina (Huelva). En este sentido, aunque fuentes municipales señalaron que su estado era "muy grave", este jueves la consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha señalado que se encuentra ya "fuera de peligro".

Así lo ha manifestado López a las preguntas de los periodistas en Sevilla, donde ha apuntado que esta mujer, además de constar en el sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), "era usuaria del Sistema de Información Andaluz de la Mujer (SIAM) y era usuaria del centro municipal de la mujer" por una pareja anterior.

De la misma manera, la consejera ha explicado que "afortunadamente, está fuera de peligro", así como ha subrayado que, "tal como se tuvo conocimiento" de este caso, su Consejería activó el binomio --compuesto por profesionales de la psicología que atienden a familia y entorno de la victima--, que ya ha atendido a su hija, menor de edad".

Desde el Instituto Armado han informado que se continúa en la búsqueda del presunto agresor, pareja de la mujer y ya identificado, después de que en la mañana del miércoles se produjera una agresión con arma blanca hacia esta mujer en el interior de su domicilio, tras lo que el hombre se dio a la fuga.

Por su parte, desde el servicio de Emergencias 112 Andalucía indicaron que se recibió una llamada a las 10,20 horas que alertaba de una mujer herida por arma blanca en un domicilio de la calle Nuestra Señora de los Ángeles de Isla Cristina. De este modo, hasta el lugar de los hechos se desplazaron los servicios sanitarios, agentes de la Policía Local y efectivos de la Guardia Civil, que se encuentran en búsqueda del hombre.

Por su parte, el alcalde de Isla Cristina (Huelva), Jenaro Orta, lamentó el nuevo caso de violencia de género y señaló este miércoles que la mujer se encontraba ingresada en el hospital y que estaba "estable dentro de la gravedad".

En declaraciones a Europa Press, Orta explicó que la mujer, que fue llevada de urgencia al hospital, había necesitado una transfusión después de recibir "dos puñaladas por la espalda y dos por el torso, cercano al pecho". Por otro lado, indicó que la mujer estaba en el Sistema VioGen, pero "por una pareja anterior, no por la actual, que es el que supuestamente le ha apuñalado".