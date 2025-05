Continúa la investigación por el incendio en una nave de Moguer (Huelva) en la que vivían temporeros

HUELVA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Moguer (Huelva), Gustavo Cuéllar, ha indicado este martes que prosigue la investigación relacionada con la nave que se incendió en el municipio el pasado 7 de abril y en la que habitaban "en un porcentaje muy elevado trabajadores del campo, todas personas en una situación completamente regular" y cuya "preocupación" estaba "en la pérdida de ese espacio, de su documentación y de su ropa".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en Huelva, donde Cuéllar ha señalado que "desde el Ayuntamiento de Moguer, junto a la Policía Local, en colaboración con la Guardia Civil, se han abierto las diligencias oportunas en un procedimiento de investigación, recabando todas las pruebas necesarias, también colaborando con la Fiscalía y con el propio Juzgado".

En este sentido, el alcalde de Moguer ha subrayado que el ayuntamiento "no va a parar hasta eliminar cualquier tipo de comportamiento que lleve a poner en riesgo la salud y la integridad de las personas", toda vez que ha apuntado que no puede adelantar más información "porque el procedimiento está en la fase de instrucción y hoy por hoy están trabajando todas las fuerzas unidas". "Se está haciendo de forma muy minuciosa, muy exhaustiva e indagando en todos los ámbitos para que esto no quede impune", ha añadido.

"Son procesos que necesitan esa actitud quirúrgica para que no falle nada y que aquellas personas que abusan de algunas veces de la debilidad, de la condición más humilde del ser humano, tengan efectivamente la justicia inhabilitando este tipo de comportamiento y, si es preciso, sancionando y penando este tipo de actitudes", ha remarcado.

Asimismo, Cuéllar ha puesto en valor la "gran colaboración del sector agrícola" del municipio que está "muy concienciado en acoger en sus propias fincas a muchos de ellos". "También, como sabéis, la Junta de Andalucía junto al Gobierno Central pusieron en marcha centros temporales de trabajadores en el sector agrícola y también temporalmente estuvieron en un centro".

"Y también hay una asociación que se llama Diappo en Moguer, que tiene además de un comedor social, y que ha habilitado un servicio de primera asistencia para situaciones de este tipo. Está subvencionada por el ayuntamiento y también tiene a la Fundación 'la Caixa' trabajando con ellos y en este caso también se encargó de ayudar y colaborar", ha explicado.

Finalmente, Cuéllar ha destacado que "el pueblo de Moguer se ha volcado con ellos", toda vez que ha reiterado la "imprescindible colaboración de un agricultor" que "inmediatamente puso a disposición sus fincas y las casas en su propia finca y que se llevó con ellos a 15 personas".

Efectivos del Consorcio Provincial Bomberos Huelva intervinieron en la tarde del pasado 7 de abril en un incendio declarado en una nave utilizada como vivienda en el término de Moguer, aunque no hubo que lamentar daños personales, según indicaron en sus redes sociales.

El aviso se recibió cerca de las 14,00 horas y los trabajos de extinción se prologaron aproximadamente hasta las 19,00 horas, momento en el que el fuego se dio por extinguido. En el operativo participaron un total de nueve bomberos de los parques de San Juan del Puerto y Aljaraque, con el apoyo de siete vehículos de intervención.

Por su parte, desde el servicio de Emergencias 112 Andalucía señalaron que tras recibir el aviso se dio alerta a los bomberos, Guardia Civil, Policía Local, servicios sanitarios y Cruz Roja, que tuvo que atender a unas 40 personas que, presuntamente, vivían allí.