Cortada la A-5076 en el acceso a Islantilla (Huelva) por el incendio forestal de Lepe

Imagen del incendio forestal declarado este lunes en Lepe. - AYUNTAMIENTO DE LEPE

HUELVA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lepe (Huelva), Adolfo Verano, ha informado de que, como medida preventiva ante la evolución del incendio forestal declarado este lunes en el municipio y que ha obligado a activar la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca, se ha procedido al corte de la carretera A-5076, en el acceso a Islantilla desde la rotonda del Cash Lepe.

Así lo ha trasladado a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, donde ha señalado que se ha desplazado hasta la zona afectada por el incendio. Verano ha agradecido el trabajo y la coordinación de todos los efectivos que participan en el dispositivo, entre ellos la Policía Local de Lepe, la Policía Local de Isla Cristina, Protección Civil, el Consorcio Provincial de Bomberos, la Guardia Civil y el Plan Infoca. Asimismo, ha pedido a la ciudadanía que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

En el operativo desplegado por el Plan Infoca participan 45 efectivos terrestres, dos camiones autobomba, dos helicópteros semipesados y dos aviones de carga en tierra.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva ha movilizado dotaciones de los parques de Punta Umbría y Ayamonte para colaborar en las labores de extinción. Los bomberos trabajan junto al Plan Infoca en tareas de apoyo para evitar que las llamas alcancen zonas de pinar y realizan labores preventivas para contener su posible avance hacia la Avenida del Deporte y áreas urbanas próximas.