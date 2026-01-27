Cortado un tramo de la HU-9115, a la altura de Zufre (Huelva) por la acumulación de lluvias

Corte de la carretera HU-9115. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha procedido al corte total de la carretera HU-9115, como consecuencia de las fuertes precipitaciones acumuladas en los últimos días en la zona. El 112 ha registrado un total de 27 incidencias por la borrasca 'Joseph'.

Según ha indicado la institución provincial en sus perfiles de redes socialies, consultados por Europa Press, el corte afecta al tramo entre Zufre (Huelva) y El Castillo de las Guardas (Sevilla), concretamente en el punto kilométrico 5+500.

Así, los técnicos y operarios de la Diputación de Huelva mantienen el tramo debidamente señalizado y trabajan ya en una solución de emergencia para restablecer la seguridad y la circulación lo antes posible.

En la provincia de Huelva, donde se han gestionado un total de 27 incidencias, se han coordinado avisos por la caída de ramas y árboles en la A-472, en la Palma del Condado, en la N-433 en Aroche y en la N-431 en Lepe. En la N- 435, en Jabugo, la Guardia Civil ha informado de tierra en la calzada. Además, se han atendido avisos desde Almonte, Bonares, Chucena, Gibraleón, Hinojos, la capital, Isla Cristina, La Palma del Condado, Minas de Riotinto, Moguer, Almonaster la Real, Palos de la Frontera, Puebla de Guzmán, Valdelarco y Zufre.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) se mantiene especial atención a los cauces de los ríos y arroyos de la comunidad, además de que actualmente un total de 16 municipios andaluces mantiene activados su Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de Ámbito Local (PTEL), entre ellos Aroche y La Palma del Condado.