Cortan la HU-7100 por deslizamiento de tierra y reabren al tráfico la carretera de La Ribera (Huelva)

Cortada la Carretera Provincial HU-7100, de Almonaster la Real a Valdelamusa. - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

HUELVA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huelva ha cortado la carretera HU-7100, entre Almonaster la Real y Valdelamusa (Por Gil Márquez) cortada por deslizamiento de tierras y arrastre de varios árboles de gran porte como consecuencia del viento y la lluvia de la borrasca Leonardo.

Según informa la Diputación, la incidencia se ha registrado en el punto kilométrico 1+000 (próximo a Almonaster), pero ha obligado al corte de toda la vía. De este modo, se recomienda utilizar itinerarios alternativos por la HU-7104, N-435 y HU-8105. Además, han apuntado que la incidencia se prevé que dure varios días.

Por otro lado, desde el Servicio de Carreteras de la Diputación de Huelva se ha informado de que la carretera HU-8100 ha sido cortada también al tráfico por riesgo de desprendimiento y caída de nuevos árboles.

No obstante, la institución provincial ha reabierto el tráfico en la HU-3101, vía que une Huelva con la N-431 (La Ribera), y que este miércoles se procedió a su corte ante el peligro de la crecida de la marea.

INCIDENCIAS DEL CONSORCIO DE BOMBEROS

Por otro lado, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva atendieron este miércoles distintas incidencias repartidas por la provincia, relacionadas principalmente con el viento y las lluvias de las últimas horas como consecuencias del paso de la borrasca Leonardo.

Las intervenciones han incluido la retirada de árboles y ramas en municipios como Fuenteheridos, Valverde del Camino, Jabugo e Isla Cristina, así como actuaciones preventivas ante el movimiento de antenas en Corrales (Aljaraque). En Bonares, los bomberos han actuado por el riesgo de desprendimiento de un muro en un instituto, y en Ayamonte se ha revisado de manera preventiva la chapa de la techumbre del Palacio de Congresos. También se ha prestado asistencia en Aracena, donde se ha actuado frente el rebose de agua en un pozo anexo a una vivienda.

Desde la noche del martes, el Consorcio mantiene un refuerzo en los parques de la provincia ante la previsión de aviso amarillo por lluvias intensas y fuertes rachas de viento. Se mantiene el operativo mientras continúa el aviso amarillo y la situación meteorológica lo requiera.