Cortegana (Huelva) es nombrado Municipio Turístico de Andalucía

Cortegana (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE CORTEGANA

CORTEGANA (HUELVA), 24 (EUROPA PRESS)

El municipio de Cortegana (Huelva) ha sido nombrado Municipio Turístico de Andalucía por el Consejo Andaluz de Turismo de la Junta de Andalucía. Así lo ha acordado este lunes el Pleno de este órgano, presidido por el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal.

Según ha indicado el Ayuntamiento del municipio en una nota de prensa, se trata de un reconocimiento que pone en valor el patrimonio, la identidad y la capacidad de Cortegana para atraer visitantes durante todo el año, avalando el trabajo realizado por el Ayuntamiento en materia de planificación, calidad turística y promoción del destino.

De este modo, la alcaldesa de Cortegana, María del Mar Martín, ha mostrado su satisfacción por este nombramiento, destacando que "se trata de un expediente en el que hemos trabajado durante mucho tiempo, incorporando acciones como el Plan de Calidad Turística, un requisito necesario para obtener este reconocimiento", realizado de la mano de la Concejalía de Turismo y de la Oficina Municipal de Turismo.

"Es un expediente complejo, que requiere el cumplimiento de muchos requisitos, pero para el que hemos trabajado convencidos del potencial turístico de Cortegana y por el que hemos recibido la felicitación de la Delegación Territorial de Turismo de Huelva", ha abundado.

Este nombramiento supone además un importante impulso para la promoción turística del municipio, ya que ser reconocido como Municipio Turístico permitirá a Cortegana recibir más fondos procedentes de la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), con un incremento aproximado del 15% destinado a proyectos turísticos.

Además, el municipio podrá acceder anualmente a líneas de subvenciones de la Junta de Andalucía destinadas exclusivamente a municipios turísticos, tanto para la puesta en marcha de actividades como para la mejora de infraestructuras de uso turístico.

El nombramiento deberá ser ratificado próximamente por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. No obstante, Cortegana ya podrá optar este mismo año a las líneas de subvenciones, mientras que la participación en los fondos de la Patrica se hará efectiva a partir de enero de 2027.

La alcaldesa ha señalado que esta financiación permitirá desarrollar muchas de las actuaciones contempladas en el Plan de Calidad Turística, entre ellas, la mejora de la señalética de los principales hitos turísticos del municipio, que será una de las primeras actuaciones que se llevarán a cabo.

Entre los aspectos valorados para la concesión de este reconocimiento destacan la calidad del destino en su conjunto, la capacidad para atraer visitantes, el número de alojamientos existentes, las visitas anuales a los monumentos, las fiestas y celebraciones, entre las que sobresalen las Jornadas Medievales, declaradas Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, así como los planes de accesibilidad e igualdad, entre otros requisitos que Cortegana ha superado con "éxito".

María del Mar Martín ha destacado que "este reconocimiento es una apuesta importante por el turismo y una gran satisfacción, ya que el trabajo realizado ha sido respaldado por unanimidad por el Consejo Andaluz de Turismo".

Por último, la alcaldesa ha agradecido el trabajo realizado por el concejal de Turismo, Víctor Rosa, por el equipo técnico del área de Turismo y por el resto de áreas municipales que han participado en la elaboración del expediente, destacando que ha sido "un trabajo de equipo".

También ha agradecido el apoyo de la delegada de Turismo, Teresa Herrera, "por creer siempre en el potencial turístico de Cortegana". La alcaldesa ha trasladado también su enhorabuena a todo el pueblo de Cortegana por este reconocimiento, que supone "un nuevo impulso al desarrollo turístico del municipio".

(EUROPA PRESS ANDALUCÍA)