Cruz espera una acuerdo con Adif por la antigua estación de Huelva y señala que no le "temblaría el pulso" en expropiar

HUELVA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha abogado este lunes por "resolver" con Adif la situación de la antigua estación de trenes, que salió ardiendo el pasado lunes, y ha pedido que se ponga a la "entera y plena" disposición del Ayuntamiento para "poder rehabilitarla", toda vez que ha señalado que, aunque espera llegar a un acuerdo con la empresa pública y considera que no es necesario llegar a un expediente de expropiación "para cumplir con Huelva", llegado ese caso "no le temblaría el pulso".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, donde ha señalado que "es mucho más fácil acordar la cesión una vez por todas" y "ponerla a disposición de la ciudad" para que el Ayuntamiento pueda "acometer los trabajos de rehabilitación y de puesta en servicio para su uso, disfrute y prestar servicio a la ciudadanía".

En este sentido, ha informado de que ha solicitado una reunión con Adif para "tratar la cesión definitiva del edificio" y, de camino, para hablar de la "más que deficiente prestación del servicio de transporte por ferrocarril entre Huelva y Madrid".

Con respecto a la estación, el alcalde ha señalado que se notificó la orden de ejecución para acometer los trabajos de reposición al estado en el que estaba antes del incendio, lo que supone "la retirada de los escombros y la reposición de la cubierta", algo que "se ha notificado" a la empresa pública, a la que se emplaza a una semana para la recogida de escombros y "un plazo de un mes para la reposición de la cubierta".

De esta forma, Cruz ha apuntado que desde el Consistorio se están preparando todos los trabajos "necesarios" para que "en el caso de que Adif no lo asumiera" se haría "a costa de la empresa", al tiempo que ha manifestado que "hay que dejarse de dar vueltas al asunto y resolver de una vez por todas algo que es de justicia".

"No se puede especular con la estación. Si la ciudad de Huelva no la protege y no la cataloga hubiera tenido por destino, al igual que otros edificios auxiliares, la demolición. La estación es muy importante para Huelva, es patrimonio de todos los onubense y, por lo tanto, lo que pedimos es que se ponga a nuestra entera disposición para poder rehabilitarla y para poder ponerla en uso", ha reseñado.

Por otra parte, Cruz ha señalado que también espera abordar en la reunión con Adif, la "más que deficiente" prestación del servicio de ferrocarril en Huelva "fundamentalmente" entre la capital onubense y Madrid "a través del tren Alvia y de la Intercity".

En este sentido, ha lamentado que se está prestando un servicio "por calificarlo de alguna manera" que "tiene una suma de incidentes constantes y periódica" en el que "no se escapa ningún mes y casi ninguna semana sin que haya alguna suspensión del servicio de tren ni durante un fin de semana en el mes de agosto, sin previo aviso, para acometer unas obras que podría estar perfectamente planificadas", algo que considera que "va más allá de los incidentes que puedan ser tolerables, asumibles o comprensibles".

"Espero que podamos abordar la reunión desde el ánimo más constructivo, con ganas de llegar a acuerdos pero, sobre todo con un objetivo irrenunciable e incondicional, que es mejorar sustancialmente el servicio de ferrocarril de transporte de viajeros que se presta y, por supuesto, la cesión de una vez por todas de la antigua estación para que podamos iniciar los trabajos de rehabilitación y poder destinarla a un uso que al final redunde en beneficio de la ciudadanía", ha concluido.