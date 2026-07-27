Cruz Roja Huelva y la Fundación 'la Caixa' colaboran con Proyecto Vida para mejorar el acompañamiento en domicilios

Voluntarias de Cruz Roja Huelva. - CRUZ ROJA

HUELVA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de Fundación 'la Caixa', desarrollado por Cruz Roja Huelva, da un paso más este año al cruzar su camino con el Proyecto Vida, integrado en el Área de Atención a Personas Mayores de la organización humanitaria, avanzando así en los objetivos comunitarios y sociales de este programa.

Según ha indicado Cruz Roja en una nota de prensa, esta iniciativa tiene como finalidad no solo dar una respuesta integral, sino hacerlo de manera plenamente integrada. Por ello, esta apertura hacia el ámbito comunitario, mediante sinergias con proyectos que se acercan a los hogares, marca "un hito fundamental en la atención humanitaria y sanitaria".

Al respecto, Mercedes Pellón, psicóloga del proyecto, ha explicado que para las personas que que atiende durante sus ingresos, sobre todo aquellas que se encuentran en situación de soledad o que ven amenazada su autonomía, "saber que Cruz Roja sigue acompañándolos en sus necesidades en su regreso a casa, da una inmensa sensación de seguridad".

En un momento histórico donde la esperanza de vida es cada vez mayor y las situaciones de enfermedad crónica son más frecuentes, la colaboración entre los servicios sanitarios y las acciones comunitarias resulta "vital", ya que esta unión "favorece la continuidad asistencial" y ofrece "una respuesta completa a las necesidades de las personas mayores, especialmente aquellas que se encuentran en situación de enfermedad avanzada".

Para consolidar esta mejora asistencial, el equipo del EAPS (Equipo de Atención Psicosocial) de Huelva se ha reforzado recientemente con la incorporación de un trabajador social. Esta ampliación permite dar una "mejor respuesta" al volumen de asistencia que el equipo viene desarrollando. Durante 2025 el EAPS Huelva atendió a 146 pacientes y 237 familiares, sumando un total de 1.194 intervenciones.

Con este cruce de caminos entre el Programa de Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas y el Proyecto Vida, Cruz Roja Huelva y la Fundación 'la Caixa' reafirman su compromiso con las personas más vulnerables, "garantizando que el acompañamiento emocional, social y espiritual no termine al salir del hospital, sino que se mantenga como una red de seguridad activa en los domicilios".

Como muestra de esta apertura comunitaria, el equipo del EAPS estuvo presente el pasado miércoles, 22 de julio, en la Escuela de Verano Sénior de Cruz Roja Huelva. Durante este encuentro, integrantes del proyecto impartieron la charla 'Humanizando el final de la vida', a cargo de la doctora María Elena Uceda Torres, que estuvo acompañada por la psicóloga del programa.

El objetivo fue acercar los recursos de apoyo psicosocial a la población mayor, normalizar la conversación sobre los procesos del final de la vida y ofrecer herramientas clave para el bienestar emocional y el autocuidado en el entorno comunitario.