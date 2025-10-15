Cruz Roja realiza en Huelva 85.000 intervenciones y llega a 30.000 personas en 2024

HUELVA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Día de la Banderita ha llenado las calles de Huelva de voluntarios para mostrar de cerca la labor humanitaria que realiza Cruz Roja y de agradecer el "enorme apoyo social", que "el año pasado hizo posible desarrollar más de 85.000 intervenciones y llegar a unas 30.000 personas", a través de más de 65 programas que van desde el acompañamiento a personas mayores al apoyo a la infancia, la búsqueda de empleo, la intervención en emergencias, la protección del medio ambiente, el fomento de una vida saludable o la lucha contra la pobreza.

Con el respaldo del Ayuntamiento de Huelva, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, la Subdelegación del Gobierno, Platalea, Aspapronias y los colegios Manuel Siurot, San Vicente de Paúl, Juvenal de Vega y García Lorca, el equipo y el voluntariado de Cruz Roja Huelva se han desplegado en la Plaza de la Merced para compartir con los onubenses actividades, talleres y exposiciones, con las que han dado a conocer a pie de calle parte de su labor en una jornada para "conectar con la realidad de miles de personas que viven en extrema vulnerabilidad", ha indicado Cruz Roja en una nota.

El Día de la Banderita se ha celebrado este año bajo el lema 'Un día para compartir, un futuro para cambiar', enmarcado en la campaña 'Básicos para construir vidas'. La presidenta provincial de Cruz Roja, Patricia Mauri, ha destacado que "el Día de la Banderita es la gran jornada para compartir solidaridad e impulsar con la fuerza de todos el trabajo que se realizan los 365 días del año para prestar ayuda personas en situación de vulnerabilidad".

Así, según la presidenta de Cruz Roja, en el Día de la Banderita "es esencial agradecer su apoyo a todos y cada uno de los 'Básicos que nos ayudan a construir vidas en Huelva'. Dar las gracias por su generosidad a los más de 12.700 socios y socias, personas y empresas 'básicas' para hacer realidad los más de 65 programas que Cruz Roja lleva a cabo en toda la provincia, así como agradecer su esfuerzo a las más de 3.200 personas voluntarias, que son la energía 'básica' que en 2024 permitió realizar más de 85.000 intervenciones y llegar a unas 30.000 personas".

En esta línea, los concejales de Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Huelva, Adela de Mora y Manuel Jesús Soriano, respectivamente; el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa; la diputada provincial de Servicios Sociales, Carmen Díaz, y la vicesecretaria general de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, Elena Pérez, han coincidido en señalar la necesidad esencial y la importancia vital de colaborar, unir fuerzas y fomentar permanentemente la cooperación institucional y la aportación de recursos públicos y privados para que Cruz Roja consiga llegar a todas las personas que lo necesiten".

El respaldo social constante está detrás de este quinto Día de la Banderita convertido en jornada de agradecimiento y desplegado hoy en La Plaza de la Merced de Huelva y a lo largo del mes en Aracena, Ayamonte, Bollullos par del Condado, Cartaya, Cortegana, Isla Cristina, Moguer, Nerva, Lepe, San Bartolomé de la Torre y Valverde del Camino, donde se irán creando 'circuitos solidarios' para mostrar gran parte de los proyectos sociales y humanitarios que Cruz Roja lleva a cabo con las personas vulnerables y abrirlos a toda la sociedad mediante exposiciones, talleres, juegos y actividades diversas para todos los públicos.

La jornada comenzó con una actuación teatralizada, en la que, de forma lúdica y educativa, hizo un recorrido por la historia, la labor y los principios "fundamentales" que "definen la labor humanitaria de Cruz Roja: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, carácter voluntario, unidad y universalidad".

Posteriormente, dieron comienzo los talleres, que estuvieron guiados por el equipo y el voluntariado de diferentes áreas de Cruz Roja, quienes mostraron la labor que la organización hace cada día "para cambiar vidas".

Así, el Área de Personas Mayores realizó un taller de 'Actividad cerebral', Cruz Roja Juventud llevó a cabo los talleres 'Juegos tradicionales', 'Pasapalabras Solidario', 'Pinta Cruces y gafs de realidad virtual para la prevención de adicciones' y 'Manualidades para la solidaridad'.

Paralelamente, el Área de Salud puso en marcha el taller 'Prevención a través de las nuevas tecnologías' y el Área de Socorros y Emergencias realizó un taller de 'Primeros Auxilios' y desplegó una exposición de ambulancias, vehículos y material de atención en emergencias, "para mostrar, que junto a Cruz Roja, todos podemos cambiar y salvar vidas".