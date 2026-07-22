CSIF alerta de "negligencias y una fiscalización excesiva" hacia la Policía Local de La Palma (Huelva)

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LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

La representación sindical de CSIF en la Policía Local de La Palma del Condado ha alertado de "la grave situación de asfixia económica" que sufre el colectivo. Los agentes señalan directamente la actuación de la Intervención Municipal y la "dejadez" del propio Ayuntamiento como "los causantes directos de unas pérdidas salariales que oscilan entre los 10.000 y los 13.000 euros anuales por trabajador".

Según critica el sindicato en nota de prensa, el origen de la pérdida de poder adquisitivo se remonta a la aprobación de la última Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que "recortó drásticamente el complemento específico de la Policía Local".

Para "paliar este perjuicio" a los agentes, el Ayuntamiento incluyó en las nóminas dos complementos, uno de horas adicionales y otro de festividad, pero resultaron "irregulares" y "fueron borrados de los presupuestos con una consiguiente pérdida anual en torno a los 150.000 euros por no haber apostado por la fórmula legal del complemento personal transitorio".

Por otro lado, CSIF ha señalado que la Valoración de Puesto de Trabajo (VPT) también fue un instrumento "ineficaz" porque tras llegarse a un acuerdo de compensación porque el Ayuntamiento "olvidó de forma casual elevar este acuerdo al Pleno Municipal para su preceptiva ratificación y dotarlo de validez jurídica".

El colectivo lo calificó como "una grave negligencia al no culminar este obligatorio trámite administrativo y provocar la pérdida de los complementos de forma definitiva, consumando el hachazo salarial a unos policías que habían actuado en todo momento bajo el principio de buena fe".

A esta "alarmante situación", según ha indicado el sindicato, se suma "una fiscalización arbitraria y discriminatoria" por parte de la Intervención Municipal a la hora de computar y abonar la diferencia horaria entre la plantilla de la policía y el resto de los empleados públicos del consistorio.

"Existe un castigo sistemático a la Policía Local, que realiza una jornada obligatoria de 40 horas semanales. Sin embargo, a la hora de abonarle la diferencia de horas, el Interventor se niega a calcularla sobre las 35 horas reales del resto del consistorio --lo que equivaldría a pagar cinco horas de exceso--. En su lugar, impone con absoluta rigidez la jornada de 37,5 horas teóricas para pagar únicamente 2,5 horas de diferencia, procediendo a levantar reparos y a recortar las nóminas de la Policía Local de forma automática si se aplica un criterio de igualdad real", han aseverado.

Por otro lado, CSIF ha subrayado que esta "severidad" de la Intervención "se ceba también con sus derechos de descanso", ya que el cuerpo trabaja bajo "un sistema de índices correctores, coeficientes multiplicadores aplicados sobre la jornada para compensar la especial penosidad de prestar servicio en noches, fines de semana y festivos".

Además, la representación sindical de CSIF en la Policía Local ha criticado que bajo la "estricta interpretación de la jornada", cuando un agente hace uso de un derecho legal como las vacaciones o los días de asuntos particulares en un día asignado a turnos especiales, la jornada se le computa de "manera neutra --con un valor plano de 1, perdiendo el índice corrector aplicable--.

"Al no computarse como jornada efectivamente trabajada a efectos del multiplicador, el agente sufre un perjuicio y una pérdida de horas computadas que se traduce en una penalización económica directa en su nómina simplemente por ejercer su derecho al descanso y a la conciliación", han añadido.

La plantilla de la Policía Local considera "totalmente insostenible" este nivel de rigurosidad "fiscal selectiva". Por ello, el colectivo ha instado formalmente a la representación sindical para que de "manera inmediata" estudie y promueva todas las medidas de carácter administrativo, sindical y judicial que resulten procedentes.