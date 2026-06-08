Dada de alta la mujer herida durante un tiroteo en el barrio del Torrejón de Huelva y continúa la investigación

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional en el barrio del Torrejón (Huelva). - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La mujer herida en una pierna y trasladada al Hospital Juan Ramón Jiménez durante un tiroteo en la madrugada de este lunes en el barrio del Torrejón de Huelva capital ha sido dada de alta. Mientras continúan las investigaciones sobre el origen del suceso.

Así lo ha confirmado la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa, quien ha explicado que en la madrugada de este lunes se ha producido una ráfaga de disparos "entre un par de personas" e "hirieron con un arma de fuego una mujer en la pierna".

"Afortunadamente, la herida ha sido muy leve. Yo he estado en contacto directamente con el Hospital Juan Ramón Jiménez, donde fue ingresada esta madrugada, y ya está de alta en casa, con lo cual afortunadamente no ha sido nada digno de mención", ha detallado.

En este sentido, la subdelegada ha señalado que se ha abierto una línea de investigación por parte de la Policía Nacional y se están estudiando "todas las hipótesis", aunque ha apuntado que "puede ser un problema de drogas", pero "todavía no hay ninguna conclusión".

Por otro lado, ha descartado que este tiroteo tenga relación con otros sucesos similares acaecidos también en el barrio. Uno de esos episodios sucedió en septiembre de 2024, donde un hombre murió durante una reyerta entre dos clanes, tras lo cual se repitieron diferentes actos violentos.

Por otro lado, Rico ha señalado que en el barrio cuenta con "dispositivos especiales de seguimiento y de monitorización cuando lo requieren" pero "más cuando hay un incidente de este tipo, que se refuerzan". "La presencia, a veces la vemos porque van de uniforme y otras veces no las vemos", ha agregado.

Además, ha indicado que aún no se ha producido ninguna detención por este hecho, pero la Policía se encuentra "intentado identificar a los autores con los medios que tienen a su disposición y en el momento que haya alguna detención y se ponga a disposición judicial, se trasladará".