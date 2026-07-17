Una decena de voluntarios de Cruz Roja Huelva ayuda a mayores en tareas cotidianas

Una voluntaria de Cruz Roja Huelva ayudando a una persona mayor. - CRUZ ROJA HUELVA

HUELVA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Huelva ha puesto en marcha el proyecto 'Vida' por el que diez voluntarios y voluntarias ayudan a 60 mayores de 65 años en tareas cotidianas reduciendo así sus dificultades y su vulnerabilidad Huelva. El objetivo es generar vínculos de apoyo a personas mayores dentro de su entorno comunitario.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, alrededor de 60 personas de más de 65 años se benefician en Huelva de esta iniciativa de la institución humanitaria, que trata de 2facilitar la permanencia en el domicilio de las personas mayorescon garantías de seguridad y calidad de vida", algo que es posible gracias al trabajo de diez voluntarios y voluntarias.

De este modo, Gema Manzano, técnica del proyecto, ha explicado que la idea es, con el apoyo del voluntariado y de la comunidad, "reducir las dificultades de la persona en la realización de las actividades de la vida diaria". "Y, de ese modo, evitar o prolongar todo lo posible al menos el tiempo de vida dentro de su hogar, sin necesidad de recurrir a servicios residenciales".

Así, la intervención --que cuenta con financiación de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, a través de los fondos procedentes de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF-. persigue generar un modelo de atención a personas mayores a través de la participación del voluntariado y del entorno comunitario, en el que resulta clave una adecuada coordinación con los servicios sociales y de salud.

Para ello, los objetivos y acciones clave de este proyecto incluyen el acompañamiento en el hogar; fomenta la autonomía personal y el buen trato hacia las personas mayores, previniendo situaciones de riesgo o maltrato; y genera una red de apoyo comunitario entre vecinos, personas cuidadoras y voluntariado.

En definitiva, se trata de "unir fuerzas" para que las personas mayores permanezcan en sus propios domicilios con "garantías de seguridad, autonomía y calidad de vida".

Además de 'Vida', la organización humanitaria impulsa otros proyectos como la atención integral a personas mayores, con los que ofrece acompañamiento a quienes viven solas, fomenta un envejecimiento participativo y mitiga el riesgo de sufrir situaciones de dependencia, con todo tipo de actividades que animan a adoptar hábitos saludables y la autonomía personal.

Asimismo, Cruz Roja promueve otros servicios para las personas mayores, como la teleasistencia (domiciliaria, móvil y el localizador para personas con deterioro cognitivo) o los proyectos 'Buen Trato a las Personas Mayores: Promoción del trato adecuado y protección frente al maltrato', 'Red Social para Personas Mayores: Enrédate, Atención Integral a personas mayores', y 'Atención a personas cuidadoras' con financiación de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y la del Ministerio de Derechos Sociales.