Declarado un incendio forestal en un paraje de Villanueva de los Castillejos (Huelva)

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS (HUELVA), 8 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha informado de la declaración de un nuevo incendio en la provincia de Huelva, en este caso en el paraje Ribera del Aserrador, en Villanueva de los Castillejos.

Según ha indicado el Infoca en su cuenta de X, consultada por Europa Press, el incendio se ha declarado a las 13,15 horas de este lunes y en la zona trabajan un helicóptero semipesado, dos aviones de carga en tierra, un grupo bomberos forestales, un técnico de Operaciones, dos agentes de Medio Ambiente y un vehículo autobomba.

Se trata de un municipio cercano a Alosno, donde se declaró otro incendio el pasado jueves, que se ha dado por extinguido en la noche de este domingo, y cuyo fuego afectó también al término municipal de Villanueva de los Castillejos, así como al de Gibraleón, de forma que llegó a calcinar alrededor de mil hectáreas, principalmente en el término de Alosno.

En la zona llegaron a trabajar hasta un centenar de efectivos y 17 medios aéreos. EMA 112 atendió a las 18,30 horas del pasado jueves la primera de numerosas llamadas que alertaban de un incendio en el paraje Carril del Cementerio.

De otro lado, el Plan Infoca ha dado por controlado en la madrugada de este lunes 8 de junio el incendio declarado a las 14,30 horas del domingo en el término municipal de Lepe en una zona próxima al pantano de los Machos, y que obligó al desalojo preventivo de 115 menores del campamento de actividades de ocio Waingunga sin que ninguno de ellos se viera afectado.

Asimismo, el sábado por la noche se dio por extinguido el incendio generado el martes 5 de junio por una reproducción del que se produjo el domingo 31 de mayo en las Marismas del Burro, entre los términos municipales de Gibraleón y Huelva, e incluida en la Paraje Natural Marismas del Odiel, y que contaba con dos focos.

Este incendio en las marismas generó una gran capa de humo visible desde distintos puntos de Huelva capital y un intenso olor a quemado por el terreno, ya que el fuego afecta a una marisma "con abundante espartina, una planta que acumula gran cantidad de materia orgánica en su base".