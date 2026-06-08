Controlado el incendio de Lepe (Huelva) que obligó a desalojar a 115 menores de un camping

LEPE (HUELVA), 8 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha dado por controlado en la madrugada de este lunes 8 de junio el incendio declarado a las 14.30 horas de este domingo en el término municipal de Lepe (Huelva) en una zona próxima al pantano de los Machos, y que obligó al desalojo preventivo de 115 menores del camping Waingunga sin que ninguno de ellos se haya visto afectado.

Según informa el Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el fuego ha quedado controlado a las 02.57 horas de este lunes y en la zona permanecen dos grupos de bomberos forestales y un agente medioambiental con dos autobombas en tareas para su "remate y liquidación".

Los cálculos del Plan Infoca cifran en torno a 50 hectáreas la superficie afectada por las llamas frente a las "2.300 hectáreas que tenía como potencial en montes de utilidad pública de los pinares de Cartaya".

Los 115 menores desalojados de manera preventiva del camping Waingunga fueron desplazados al centro polivalente La Lota de Lepe, hasta organizar los traslados a sus respectivos centros de origen. Procedían de Sevilla y Cádiz y todos ellos ha regresado en autobuses a sus lugares de origen sin que ninguno de ellos haya resultado afectado.

Durante la jornada del domingo trabajaron en las tareas de extinción del fuego dos helicópteros semipesados, dos aviones de carga en tierra, siete grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un técnico de extinción, un encargado de logística, un director del centro operativo provincial, dos agentes de medio ambiente, cinco autobombas, una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones, una Unidad Avanzada de Análisis y Seguimiento de Incendios y una Unidad Médica de Incendios Forestales.

Además, el Plan Infoca trabaja para sofocar el incendio controlado en el término municipal de Alosno (Huelva), tras lograr la extinción el pasado sábado de otro declarado en la localidad onubense de Gibraleón.

Cabe recordar que hace dos semanas el Plan Infoca logró extinguir el incendio declarado en el paraje Rincón del Membrillo en Almonte (Huelva), que se mantuvo activo desde el pasado domingo 24 hasta el domingo 31, que afectó a 400 hectáreas del Parque Nacional de Doñana y que llegó a contar con más de un centenar de efectivos para proceder a las labores de extinción.