Declarado un incendio en el Embalse de Teliarán de Calañas (Huelva) que obliga al corte de carretera

HUELVA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, trabaja en las tareas de extinción de un incendio declarado este viernes, las 16,27 horas, en el paraje Embalse de Teliarán de Calañas (Huelva).

Según ha indicado a través de su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, el Infoca ha tenido que ampliar durante la tarde los medios destinados para logra su perimetración, además cuenta con el apoyo del Consorcio Provincial de Bomberos.

De este modo en la zona se encuentran cinco grupos de bomberos forestales, cuatro técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente, dos autobombas, un helicóptero pesado, otros dos semipesados y uno ligero, además de dos aviones de carga en tierra.

Por su parte, el Consorcio de Bomberos ha explicado que el incendio se ha originado cerca de la H-15101, en una zona de placas solares. Hasta la zona se han desplazado los parques de Minas de Riotinto y Valverde del Camino, con cuatro camiones y seis bomberos.

Asimismo, el alcalde de Calañas, Diego Carrasco, a través de las redes sociales del Ayuntamiento ha explicado que el incendio se encuentra cerca del núcleo urbano, pero "todos los medios aéreos y terrestres" están trabajando.

Por ello, el alcalde ha pedido "precaución" y "calma" a los vecinos, toda vez que ha recomendado a los vecinos no se acerquen a la zona, así como "que se recojan toldos y se cierren ventanas por seguridad".

Además, el Ayuntamiento ha señalado que el fuego se está aproximando a la carretera HU-5101 y esta podría ser cortada, por lo que se ruega extremar la precaución y evitar la zona.