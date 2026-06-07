Declarado un incendio próximo al camping Waingunga de Lepe (Huelva) que moviliza a dos helicópteros y seis autobombas

Incendio declarado el 7 de junio en las proximidades del camping Waingunga de Lepe (Huelva). - PLAN INFOCA

LEPE (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar un incendio que se ha declarado a las 14,30 horas de este domingo en el término municipal de Lepe (Huelva), en una zona próxima al camping Waingunga, lo que ha provocado que se movilicen dos helicópteros semipesados.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de Twitter, recogida por Europa Press, en la zona se encuentran trabajando seis grupos e bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente medioambiental, además de seis autobombas, dos aviones de carga en tierra y dos anfibios ligeros.

Además, el Plan Infoca trabaja para sofocar el incendio controlado en el término municipal de Gibraleón (Huelva), tras lograr la extinción el pasado sábado de otro declarado en la localidad onubense de Alosno.