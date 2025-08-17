Declarado un nuevo incendio en el paraje de La Contienda en Aroche (Huelva)

Imagen de archivo del anterior incendio declarado en el paraje La Contienda de Aroche (Huelva). - INFOCA

AROCHE (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha alertado de un incendio declarado paraje de La Contienda de Aroche (Huelva), horas después de que se diese por extinguido un incendio declarado en el mismo paraje.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el fuego se ha originado al comienzo de la tarde y "no se trata de una reactivación del anterior incendio que se declaró el pasado miércoles".

Actualmente se encuentran trabajando sobre el terreno dos Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales de a Comunidad Autónoma de Andalucía (Bricas), seis grupos de bomberos forestales, tres técnicos de operaciones y un agente de medioambiente. Además, se han movilizado siete medios aéreos con cuatro aviones de carga, y tres helicópteros, uno ligero, uno semipesado y otro pesado. También trabajan dos autobombas, un buldócer y una unidad médica.