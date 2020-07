El Defensor, sobre los incendios de chabolas en Huelva: "Situaciones miserables, hay que regularizar a los trabajadores"

HUELVA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha calificado los incendios que se han producido en asentamientos de chabolas en la provincia de Huelva de "situaciones miserables" y "de desastre" y ha exigido "regularizar" las personas migrantes que trabajan en el campo.

En un audio remitido a Europa Press, el Defensor ha lamentado esta situación y se ha mostrado "muy preocupado" por lo que ha anunciado que la semana próxima se trasladará a Huelva para reunirse con colectivos sociales, el tercer sector y el Ayuntamiento de Lucena del Puerto y Lepe.

"Es una mano de obra que falta y que no es suficiente para las labores agrícolas", ha señalado Maeztu, explicando que "no se entiende que no estén regularizados" porque este hecho conllevaría "una ordenación de las contrataciones, un convenio colectivo, un apoyo de alojamiento y consecuentemente una implicación de los empresarios que necesitan esa mano de obra".

Según Maeztu, "esto facilitaría que se destruirían los asentamientos" porque "no se puede tener mano de obra" a base de "economía sumergida en asentamientos indignos y miserables que provocan estos incendios".

Por último, el Defensor ha asegurado que su institución va a trabajar para que se regularice a estas personas así como para que "se supriman los asentamientos y ellos, como cualquier trabajador, alquilen casas y vivan con dignidad".

"Todo lo que no sea eso significa incendios y asentamientos llenos", ha argumentado, a la vez que ha reclamado que "esta es una responsabilidad de todos, administraciones públicas, empresarios, ayuntamientos, colectivos y población".

Cabe recordar que un nuevo incendio declarado en la madrugada de este viernes y que ya ha sido controlado ha afectado a unas 70 chabolas en un asentamiento de Lepe y que se trata del segundo fuego registrado esta semana en asentamientos de Lepe tras el producido el pasado lunes en la zona conocida como 'Hotel Portugal' y el tercero en la provincia tras el registrado el pasado fin de semana en el municipio de Lucena del Puerto.