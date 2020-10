La delegada de Salud en Huelva, sobre los test masivos: "Los PCR no curan, la transmisión se corta con el aislamiento"

HUELVA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Salud y Familias de la Junta en Huelva, Manuela Caro, se ha pronunciado este martes sobre la iniciativa de algunos pueblos como El Granado de realizar test masivos a su población. Así, ha incidido en que las pruebas PCR "no curan" sino que la transmisión del Covid-19 se corta "con el aislamiento" tanto de las personas afectadas como de sus contactos estrechos.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Caro ha indicado que este martes por la mañana ha hablado con la alcaldesa de El Granado, Mónica Serrano, para "tranquilizarla" porque los datos son "bastante halagüeños". En concreto, en El Granado había contabilizados por pruebas diagnósticas 24 casos en los últimos 14 días y en los últimos siete días se ha bajado a 14.

"Eso significa que, de una tasa de incidencia de 4.600 por cada 100.000, ahora pasa a 2.700 por cada 100.000", ha proseguido Caro, que ha recordado que en El Granado se han contabilizado dos brotes familiares "perfectamente controlados". "En ningún momento se consideró una transmisión comunitaria que puede preocupar", ha agregado, antes de recordar que esta localidad cuenta con unos 500 habitantes.

Así, la delegada ha explicado que en poblaciones menores de 5.000 vecinos las tasas no son tan significativas para tomar las decisiones. Se trata, como ha remarcado, de tener siempre presentes los criterios sanitarios y epidemiológicos.

La delegada ha hecho hincapié en que siempre trabajan bajo el informe epidemiológico, por lo que, como ha continuado, las decisiones que supongan mermar los derechos fundamentales solo se tomarán "cuando así lo determinen los expertos y siempre en función de criterios técnicos".

Tras dejar claro que desde su departamento "no les va a temblar la mano" cuando haya que tomar medidas drásticas, si así lo determinan los criterios científicos, Manuela Caro ha aclarado que, pese a lo que creen algunos alcaldes, no se trata de hacer test de forma masiva o continuamente ya que "la mejor manera es el aislamiento" porque "los PCR no curan, aportan datos, pero no curan".

Por ello, ha sostenido que "lo esencial" en los pueblos pequeños es el control y vigilancia y la colaboración con la Policía Local de cara a este objetivo. No obstante, ha recordado que más del 50 por ciento de pueblos onubenses no tiene Policía Local y eso hace que, en Cortegana, por ejemplo, "no se pudiera evitar una fiesta en medio de la plaza, de la cual salió un brote importante".

En definitiva, Caro ha insistido en la importancia de las tres M: metros de distancia, lavado de manos y uso de mascarilla, toda vez que ha calificado de "ingente" el trabajo de los ayuntamientos. No obstante, ha llamado a reforzar la vigilancia y control para que no se produzcan aglomeraciones o reuniones indebidas. Se trata, como ha dicho, de buscar alternativas para conseguir esa vigilancia sin coartar los derechos fundamentales de los ciudadanos.