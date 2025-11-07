Denuncian la muerte por apuñalamiento de un galgo de 12 años en una protectora de La Palma del Condado (Huelva)

Imagen del animal en un vídeo realizado por la protectora de La Palma del Condado (Huelva). - PALMA PERRUNA

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

La Asociación Protectora Palma Perruna, de la Palma del Condado (Huelva), ha denunciado ante la Guardia Civil del municipio la muerte violenta el pasado miércoles de una galga de 12 años a la que han apuñalado con un destornillador, después de que "una o varias" personas saltaran el perímetro de su refugio.

Así lo han indicado desde la asociación a Europa Press, que ha lamentado el "dolor" que les ha causado esto, ya que creen que "quién haya sido" ha ido a por esta perra "porque era la más débil" y con la única finalidad "de hacer daño al animal", porque "los demás son perros más grandes y más imponentes", por lo que creen que, por eso, "solo hicieron daño a esta galga" que era "muy mayor, muy buena, dócil y débil".

"Hoy no lloramos solo tristeza; hoy lloramos rabia, impotencia y horror. A nuestra Jara, nuestra galguita noble, buena, indefensa y mayor, la han asesinado. No murió por enfermedad, no se apagó de vieja, a Jara alguien la mató, con crueldad y cobardía", remarcan en sus redes sociales, en una información adelantada por el diario Huelva Información.

Desde la protectora han apuntado que contaban con "dos cámaras de vigilancia" que "no han registrado imágenes" de la persona o personas causantes de la muerte del animal, ya que "el refugio es muy grande y solo contamos con dos", por lo que "podría haber accedido por alguna parte donde no enfocaran", toda vez que han asegurado que, después de este episodio violento "que nunca habrían imaginado" van a colocar más cámaras ya que tiene "miedo" de que pueda pasar con más animales.

Asimismo, han explicado que el informe veterinario se encuentra ya en poder de la Policía Local de La Palma del Condado, que "está colaborando con el Seprona" para dilucidar quién o quiénes han podido ser los autores "de un asesinato tan brutal y cobarde".

"Saltaron a nuestro refugio, se acercaron a una perrita de 12 años, frágil, dulce, que jamás hizo daño a nadie, y le hicieron lo peor que se le puede hacer a un ser vivo indefenso. Heridas profundas, de seis centímetros, cortes limpios en el cuello. Varias veces, fría, brutal y deliberadamente", explican en sus redes sociales donde se preguntan "quién puede hacer algo así" y piden "perdón" al animal por no haber podido evitarle este final.

De la misma manera, señalan que "todo está denunciado ante Guardia Civil" y se muestran convencidos de que "se sabrá quien hizo esto" y "responderá ante la justicia", toda vez que se refieren al autor de los hechos para decirle: "No eres fuerte, no eres valiente" sino "la peor forma de cobarde".

Finalmente, desde la protectora han indicado a Europa Press que, tras este episodio, van a colocar cámaras de vigilancia "por todos lados" para proteger al resto de animales con los que cuenta su refugio.