Desalojadas en Huelva Las Delgadas y Monte Sorromero y en Sevilla el Madroño y cuatro pedanías por el incendio de Niebla

ZALAMEA LA REAL (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

La dirección de la Emergencia del incendio de Niebla ha ordenado el alejamiento preventivo de Las Delgadas y Monte Sorromero, en Zalamea la Real (Huelva), y del núcleo principal de El Madroño (Sevilla) y sus cuatro pedanías: El Álamo, Juan Antón, Juan Gallego y Villargordo. La medida se adopta de forma anticipada ante la posible evolución del incendio forestal de Niebla y para asegurar el traslado de la población antes de que pudiera afectar a la zona y rutas de salida.

Según ha indicado la Junta, la decisión responde a la planificación preventiva del operativo. Se trata de una medida de anticipación para que el alejamiento se realice "con tiempo, de forma ordenada, serena y con total seguridad". "La prioridad del Plan siempre es la protección de las personas", ha añadido la administración andaluza.

En la provincia de Huelva, la medida afecta únicamente a Las Delgadas con una población censada de 29 personas y a Monte Sorromero con seis. Sus vecinos serán trasladados al Centro de Atención habilitado en el Teatro Municipal Ruiz Tatay de Zalamea la Real. El trayecto previsto tiene unos 14 kilómetros.

La ruta parte de Las Delgadas por la HU-6104, continúa por la A-476 y la N-435 y finaliza en Zalamea la Real, ha explicado la administración andaluza, que apunta que el Teatro Ruiz Tatay "dispone de capacidad suficiente para acoger a estas personas junto a los vecinos que ya permanecen alojados en el centro".

En la provincia de Sevilla, la medida incluye el núcleo principal de El Madroño y las pedanías de El Álamo, Juan Antón, Juan Gallego y Villargordo. El municipio tiene 286 habitantes censados: alrededor de 180 en el núcleo principal y 106 en las cuatro pedanías.

Los planes de contingencia tienen en cuenta la elevada proporción de personas mayores de 65 años y las limitaciones de una red viaria condicionada por la orografía y el entorno forestal. El alejamiento se realizará hacia El Castillo de las Guardas a través de las carreteras provinciales que conectan con la A-476.

El dispositivo ha previsto la asistencia necesaria para aquellas personas que tengan dificultades de movilidad o no dispongan de medios propios de transporte. La Guardia Civil y los servicios de emergencia coordinarán las salidas y mantendrán el control de las rutas.

Así, se ha organizado el alejamiento preventivo de Las Delgadas en Zalamea La Real (Huelva) de una persona vulnerable de 92 años sin familiares que puedan hacerse cargo de ella.

En las pedanías de la provincia de Sevilla ya se había comprobado la posible presencia de personas vulnerables "y no había nadie", han explicado desde Emergencias. También se ha coordinado con el Hospital de Riotinto la posible movilización de ambulancias colectivas debido a la edad avanzada de parte de la población, aunque de momento no se han registrado incidencias sanitarias relacionadas con el incendio durante la jornada.

INCENDIO DE "MÁXIMA COMPLEJIDAD"

El incendio continúa activo y mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 2, del Plan Infoca. La superficie situada dentro del perímetro supera las 20.000 hectáreas de eucaliptal, dehesa y pinar. Esta estimación se refiere a la superficie recorrida y no a superficie quemada. Se trata de un incendio de evolución prolongada y condicionado por los continuos cambios de viento en el que están trabajando con más de 600 efectivos y 26 medios aéreos y una docena de buldóceres.

En cuanto a la situación del tráfico, se ha procedido al corte de la SE-6402 entre Aznalcóllar y El Álamo. Permanecen afectadas por cortes o restricciones la HU-3106, la A-493, la HU-5104, la HU-4103 y la HU-6104. También continúa cortado un camino entre Marigenta y Las Delgadas.

EL GOBIERNO PIDE "TRANQUILIDAD"

Por su parte, el delegado del Gobierno de España en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, ha realizado un llamamiento a la "tranquilidad" ante la orden de desalojo o alejamiento preventivo de los residentes en El Madroño y Las Delgadas en Zalamea la Real.

En total, el número de residentes asciende a 286 en la provincia de Sevilla y 35 en Las Delgadas, si bien buena parte de la población no se encuentra ya en zona porque son segundas residencias, ha indicado la Delegación del Gobierno en una nota.

Toscano ha subrayado que no hay fuego en la provincia de Sevilla pero que es "una obligación de las autoridades" adelantarse a esa posibilidad. Por lo tanto, la orden de desalojo "es una medida preventiva, que también ayudará a los residentes frente al humo".

El también subdelegado del Gobierno de España en Sevilla ha subrayado la importancia de "seguir las instrucciones de los ayuntamientos", así como de los agentes de la Guardia Civil en cuanto a las vías para abandonar las localidades "de manera segura".

Además, ha recordado la necesidad de que los vecinos recojan los medicamentos y tratamientos, especialmente en el caso de enfermedades crónicas, así como de también llevarse la documentación. Del mismo modo, se pide que las casas queden completamente cerradas, incluidas todas las ventanas, "porque prevendrá la llegada del fuego en los edificios, si se diera el caso, que no está previsto de momento".

Francisco Toscano ha reiterado que el Gobierno de España ha puesto a disposición del operativo contra el incendio forestal todos las personas y recursos necesarios, entre los que destacan 250 efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) con más de cien medios, así como una aumento hasta 200 agentes de las distintas unidades de la Guardia Civil en materia de tráfico o seguridad ciudadana tanto en la provincia de Huelva como de Sevilla. Además hay brigadas antiincendios, aviones y helicópteros del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.