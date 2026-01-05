Desalojan un edificio de Matalascañas (Huelva) por "riesgo de colapso" y Almonte pide intervención "urgente" de la UME

Archivo - Imagen de archivo de la UME patrullando la aldea de El Rocío. - A. Pérez - Europa Press - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha solicitado la intervención "urgente" de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante el "grave riesgo" estructural detectado en el Edificio Alcotán, situado en la playa de Matalascañas, que está siendo desalojado por la Guardia Civil y la Policía Local, según ha indicado el Consistorio en sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

Al respecto, ha señalado que los informes técnicos y la evolución del temporal marítimo "confirman que el mar ha alcanzado los cimientos del edificio, comprometiendo seriamente su estabilidad y elevando el riesgo de una posible situación catastrófica, tanto para las personas como para el entorno urbano colindante".

Así las cosas, ha informado de que, ante esta situación, y "priorizando la seguridad pública", el edificio está siendo desalojado por la Guardia Civil y Policía Local, "quedando acordonada la zona y restringido el acceso".

Desde el Ayuntamiento de Almonte han subrayado que continúa vigente el Plan de Emergencias Municipal y sigue apelando a la "máxima prudencia" y colaboración ciudadana.