Desarticulado en Huelva un grupo acusado de regularizar a extranjeros con contratos falsos en el sector agrícola - POLICÍA NACIONAL

HUELVA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado en Huelva un grupo criminal dedicado a la venta de documentación falsificada para promover la llegada a España de ciudadanos extranjeros y lograr su regularización simulando contratos en el sector agrícola. En la operación se ha detenido a 18 personas, todos ellos con documentación falsa.

Según informa la Comisaría Provincial en un comunicado, la investigación se inició a principios de año cuando la Oficina de Extranjería de Huelva detectó un "número inusual" de expedientes con documentos falsificados "coincidentes entre ellos", lo que hizo "saltar las alarmas" de los funcionarios encargados de su tramitación, que contactaron con la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional.

La investigación permitió comprobar que los integrantes del grupo criminal usaban un entramado de empresas reales y ficticias para crear contratos falsificados con el objetivo de promover la llegada a España de ciudadanos de terceros países, simulando para ello una contratación laboral en el sector agrícola.

DNI FALSIFICADOS

Además de los contratos, los implicados llegaron a falsificar los DNI de ciudadanos ajenos a los hechos, certificados de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social, escrituras notariales y un "sinfín" de documentos oficiales necesarios para dar apariencia de legalidad a las contrataciones.

Según la Policía, la red captaba a trabajadores del sector agrícola que ya se encontraban en territorio nacional y que debido a su situación de vulnerabilidad necesitaban traer a España a ciudadanos cercanos que se encontraban en sus países de origen.

Una vez captados, estos trabajadores tenían que pagar "grandes cantidades de dinero" a los integrantes del grupo criminal para iniciar la compra de los documentos a nombre de los ciudadanos que precisaban regularizarse. Los miembros de la red se encargan de difundir esos documentos entre despachos de abogados de la provincia, que eran usados como "intermediarios" para evitar su exposición y para "dificultar la trazabilidad" de los documentos falsificados.

La Policía subraya las investigaciones han resultado "particularmente complicadas dado el alto volumen" de documentos intervenidos, que tuvieron que ser analizados "uno por uno por su alto grado de sofisticación", lo que dificultó la detención de la cabecilla de la red, que se encargaba de "crear y modificar los documentos falsificados" usando el "entramado de empresas, despachos de abogados y demás para evitar su localización".

Los detenidos han sido acusados de pertenencia a grupo criminal, delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal. El Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva ha asumido la instrucción de la causa.