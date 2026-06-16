Desmantelada en La Palma del Condado (Huelva) una fábrica ilegal de tabaco que realizaba envíos rápidos a domicilio

Parte de los 800 kilos de hoja y picadura de tabaco intervenidos en una fábrica ilegal en La Palma del Condado (Huelva). - GUARDIA CIVIL

HUELVA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado en La Palma del Condado (Huelva) una fábrica ilegal de tabaco especializada en el envío rápido de picadura de tabaco a través de empresas de paquetería. La operación se ha saldado con dos detenidos y siete investigados por delitos de contrabando, contra la hacienda pública y pertenencia a organización criminal y la incautación de casi 800 kilos de hoja y picadura de tabaco y 2.500 cajetillas, uno de los mayores alijos de la provincia.

Según informa el Instituto Armado en una nota de prensa, los agentes han intervenido 783 kilos de hojas y picadura de tabaco, uno de los mayores alijos encontrados en la provincia de Huelva en los últimos años. Además, los investigadores han hallado un total de 2.500 cajetillas de tabaco ilegal que copiaba con idéntica apariencia las marcas originales.

Los dos detenidos en la operación son considerados los cabecillas de esta fábrica, en la que también hay siete personas más investigadas por delitos de contrabando, contra la hacienda pública y por pertenencia a organización criminal. La fábrica ilegal se encontraba instalada en una nave situada en un polígono industrial de La Palma del Condado y contaba con fuertes medidas de seguridad para evitar tanto robos como la posible intervención policial.

LA FÁBRICA SE ACTIVABA POR LAS NOCHES Y EN FINES DE SEMANA

De este modo, con la apariencia de ser un negocio clausurado, la fábrica se ponía en funcionamiento por las noches y los fines de semana para evitar la detección del ruido que provocaba la maquinaria. Las hojas y la picadura de tabaco se almacenaban en unas lamentables condiciones higiénicas, en el suelo o en cajas de cartón con humedades y sin ningún tipo de prevención sanitaria.

Para la distribución del tabaco por todo el territorio nacional, los autores utilizaban un sistema de envíos rápidos a domicilio a través de empresas legales de paquetería.

La operación Condal93-Humus ha sido llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto de la Guardia Civil en Almonte (Huelva). Los detenidos e investigados ya están a disposición del Juzgado de La Palma del Condado (Huelva).