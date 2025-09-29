Detenida una persona por irrumpir con un arma de fuego en un local de ocio de un asentamiento de Palos (Huelva)

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en colaboración de Policía Local, ha detenido a una persona en el asentamiento del polígono de San Jorge de Palos de la Frontera (Huelva) por un supuesto delito de tenencia ilícita de armas, lesiones y alteración grave del orden público al irrumpir con un arma de fuego en un establecimiento de un asentamiento.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del día 24 de septiembre cuando una persona irrumpió "de forma violenta" en un local de ocio existente en el interior del asentamiento, portando un arma de fuego con la que amenazaba a las personas del lugar.

Así, la Guardia Civil ha señalado que esta persona llegó incluso a usar el arma para golpear a uno de los clientes, causándole lesiones leves y generando una situación "de pánico y gran alarma social". De hecho, algunos de los testigos llegaron a manifestar que podrían haber escuchado detonaciones.

Por ello, ante "la gravedad de la situación", varias personas presentes en la zona intervinieron logrando desarmar y reducir al agresor, inmovilizándolo hasta la llegada de las patrullas de la Guardia Civil y Policía Local, que procedieron a la detención inmediata del individuo, así como a la aprehensión del arma utilizada.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido y el arma incautada, han sido puestas a disposición del juzgado de guardia que entiende de la causa.