Detenidas dos personas tras desmantelar un punto de venta de droga en Lepe (Huelva)

Uno de los detenidos por la Guardia Civil tras desmanterlar un punto de venta de droga en Lepe (Huelva). - GUARDIA CIVIL

HUELVA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la Operación Lutum 27 Bastion, ha desarticulado un punto de venta de sustancias estupefacientes que operaba en la vía pública de la localidad de Lepe (Huelva), procediendo a la detención de dos personas. Hay un tercer implicado en los hechos pendiente de localización y detención.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, la investigación se inició tras detectarse la existencia de un punto de venta de droga que desarrollaba su actividad de forma continuada en una plaza de la localidad, una zona especialmente concurrida al encontrarse rodeada de viviendas, establecimientos comerciales y de ocio, siendo además un lugar frecuentado por menores y familias.

Dicha actividad ilícita generaba "una importante alarma social" entre los vecinos y comerciantes de la zona, quienes venían denunciando la presencia habitual de consumidores. Asimismo, durante la investigación se comprobó que algunos de los implicados estaban relacionados con diversos hechos delictivos de carácter violento, habiéndose recibido denuncias por amenazas dirigidas a personas que mostraban su rechazo a la venta de la droga.

Como resultado de la explotación de la operación, los agentes lograron desarticular el punto de venta y detener a dos de los principales responsables, manteniéndose la investigación abierta para la localización y detención del tercer implicado.

Durante el dispositivo fueron intervenidas 88 dosis de hachís preparadas para su venta, dinero en efectivo fraccionado y diversos útiles empleados para la preparación y distribución de las sustancias estupefacientes.

A los implicados se les atribuye un presunto delito contra la salud pública, además de otros delitos relacionados con robos con violencia. La operación ha sido llevada a cabo por agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Lepe. Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.