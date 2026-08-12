Un detenido y cuatro investigados por robar pieza de coches para reparar otros en la provincia de Huelva

Uno de los coches al que se le sustrajo piezas. - GUARDIA CIVIL

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Punta Umbría (Huelva) ha detenido a una persona por un delito de robo en interior de vehículo, así como por dos delitos de hurtos de piezas de vehículos por sustraer piezas de vehículos para reparar otros, ya que ejercía de mecánico entre conocidos y hacía reparaciones en la misma vía pública. Así, en lugar de comprar las piezas necesarias para las reparaciones, las sustraía. Además, se investiga a cuatro personas más relacionadas con los hechos.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, las investigaciones comenzaron cuando los agentes tuvieron conocimiento de un robo de un vehículo en El Portil, al cual les habían sustraído las cuatro ruedas, el frontal, la banqueta trasera y el salpicadero.

De este modo, tras aportar un testigo información sobre marca, modelo y algunos números de la matrícula, se pudo averiguar que esa misma noche y en esta misma localidad un vehículo ocupado por cuatro personas habían cogido unos ladrillos de obra que fueron posteriormente utilizados para, una vez retiradas las ruedas, apoyar el vehículo al que le sustrajeron las piezas.

Tras múltiples combinaciones posibles de números para averiguar esta matrícula, se localizó un vehículo en Trigueros cuya descripción coincidía con la aportada por el testigo y, aparcado junto a este, otro vehículo ya reparado con las piezas sustraídas en El Portil.

Por ello, se detuvo al autor material del robo y hurto de las piezas y a la investigación de otras tres personas que lo acompañaban cuando sucedieron los hechos. Igualmente, se concluyó que el detenido ejercía de mecánico entre conocidos y hacía reparaciones en la misma vía pública, de forma que en vez de comprar las piezas necesarias para las reparaciones, las sustraía.

Además, se pudo averiguar que este vehículo localizado habría sido usado en dos hurtos de piezas interiores y exteriores a vehículos en la localidad de San Bartolomé de la Torre.

La Guardia Civil ha recuperado todas las piezas sustraídas, las cuales ya habían sido instaladas en otros vehículos similares y a intervenido y trasladado al depósito judicial uno de estos vehículos, que debido al elevado coste de reparación fue dado de baja por su propietario.

La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Investigación del Puesto Principal de Punta Umbría y las diligencias instruidas junto con los implicados han sido entregados en el juzgado de guardia competente.