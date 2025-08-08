Detenido un empleado de un hotel de Cartaya (Huelva) por robar a clientes del establecimiento

La Guardia Civil detiene a un empleado de un hotel de Cartaya por robar a clientes del establecimiento. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un empleado de un hotel de Cartaya (Huelva), como presunto autor de varios delitos de robo con fuerza, al sustraer dinero de las habitaciones del establecimiento.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, los robos se llevaron a cabo entre los meses de junio y julio. Tras investigaciones se pudo identificar a una persona, empleado del propio hotel, el cual accedía a las habitaciones con una llave maestra, efectuando los robos, principalmente de dinero en efectivo, procediéndose a su detención. Se han esclarecido un total de siete robos.

Desde la Guardia Civil dentro del marco del Plan Turismo Seguro, se recomienda que el dinero, las joyas u otros objetos de valor, se guarden en las cajas fuertes de los hoteles, así se podrán evitar robos si el personal ajeno accede a la habitación.

En las investigaciones han participado agentes del Puesto de El Rompido y del Área de Investigación de Cartaya. El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.