Detenido un hombre acusado de incendiar siete contenedores en Cartaya (Huelva)

Archivo - Coche de la Guardia Civil de Huelva. - GUARDIA CIVIL - Archivo

HUELVA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de daños, por la quema de siete contenedores en la localidad de Cartaya (Huelva). El fuego provocó daños en un vehículo, en una vivienda y en el tendido eléctrico

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos se produjeron a finales de noviembre, cuando en una calle de la localidad ardieron cuatro contenedores, propagándose el fuego al resto, llegando a provocar daños en un vehículo que se encontraba estacionado, en la fachada de una vivienda que se encontraba vacía y en el cableado eléctrico, lo que originó un apagón que afectó a varias calles. Posteriormente en otra calle, también ardieron otros tres contenedores más.

Por ello, tras las investigaciones, se averiguó por pruebas obtenidas y por la toma de declaraciones de varios testigos, que un varón de manera voluntaria, fue el responsable de la quema de los contenedores que ocasionaron los daños, procediéndose a su detención una vez identificado y localizado.

En total han ardido siete contenedores por un valor de más de 8.000 euros, más los daños ocasionados en el vehículo, fachada y tendido eléctrico. El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.