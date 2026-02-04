Detenido en Huelva por transportar 900 plantas de marihuana en el maletero de un vehículo para su cultivo

Marihuana intervenida en el maletero del coche. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Huelva (Usecic) de la Guardia Civil de Huelva han detenido a un hombre de 38 años como presunto autor de un delito contra la salud pública relacionado con el tráfico de drogas tras ser interceptado transportando 900 plantas de marihuana en el interior de cajas de cartón en el maletero de un vehículo.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, los hechos se produjeron en la mañana del 30 de enero cuando los agentes se encontraban realizando un operativo de control y vigilancia en la autovía A-49. En el marco de este dispositivo procedieron a la identificación del conductor del coche, en cuyo interior fueron localizadas 900 plantas de marihuana preparadas para su cultivo.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención del ocupante del vehículo, que fue puesto a disposición judicial, así como se intervinieron las plantas de marihuana halladas en el vehículo.

Esta actuación se enmarca dentro de los dispositivos preventivos y operativos que la Usecic de Huelva desarrolla de forma habitual para la lucha contra el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, para "contribuir a la seguridad ciudadana y al mantenimiento del orden público".