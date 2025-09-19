Detenidos tres hombres en Huelva como presuntos autores del robo de 20 toneladas de material ferroviario

HUELVA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Huelva ha detenido a tres hombres como presuntos autores del hurto de más de 20 toneladas de material ferroviario y a la investigación de un cuarto por un delito de receptación, ya que sustrajeron diferentes materiales metálicos acopiados junto a las vías del tren.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, las investigaciones comenzaron cuando la empresa responsable de las obras de renovación de la línea ferroviaria Huelva-Zafra puso en conocimiento de la Guardia Civil que desde inicio del pasado mes de julio estaban sufriendo numerosas sustracciones de diverso material de subsanación de las instalaciones ferroviarias el cual se encuentra repartido en los diferentes puntos de acopio consistente dicho material en tornillería y chapado de sujeción de las vías.

Por ello, se inició la denominada 'Operación Milano', practicándose inspecciones en puntos de recogida y reciclaje de metales, así como dispositivos de vigilancia de las zonas afectadas. Durante las mismas fueron sorprendidos 'in fraganti' tres varones mientras intentaban sustraer numeroso material metálico acopiado en Calañas. Así, fueron detenidos como presuntos autores de un delito grave de hurto de 2.000 kilos de tornillería y chapado.

Estas personas en horario laboral se hacían pasar por operarios de alguna empresa vinculada a las obras. Iban uniformados con ropas de trabajo y chalecos reflectantes, utilizando para el traslado del material una furgoneta de alquiler.

Además, se localizó el establecimiento donde se llevaban a cabo las entregas y venta del material, sin aportar ningún tipo de autorización o permiso de la empresa responsable, siendo hallados e intervenidos 3.750 kilos de tornillería, que fueron reconocidos y entregados posteriormente a la empresa responsable.

También, tras el estudio de los registros del establecimiento, se relacionaron numerosas entregas repartidas en los meses de julio y agosto, sumando hasta diez entregas de material similar, llegando a la suma de 17.500 kg de material ferroviario, procediéndose a la investigación del responsable del establecimiento como presunto autor de un delito de receptación de material sustraído.

Las diligencias policiales instruidas por este caso han sido remitidas al Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Valverde del Camino (Huelva). Esta operación ha sido llevada a cabo por el Equipo ROCA 2, perteneciente a la Compañía de la Guardia Civil de Valverde del Camino, con la colaboración del Puesto de Calañas.