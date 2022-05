Díaz (Cs-Huelva): "Sin Ciudadanos no hubiera sido posible el cambio político en Andalucía"

HUELVA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Ciudadanos (Cs) por Huelva a las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio, Julio Díaz, ha asegurado este martes que "sin Ciudadanos no hubiera sido posible el cambio político en Andalucía, no hubiera sido posible la alternancia política y hoy Moreno no podría presumir de otra cosa que de ser la eterna oposición del PSOE, como durante los 37 años anteriores a la llegada de Ciudadanos al Parlamento de Andalucía".

Díaz, que ha comparecido en rueda de prensa junto a los números tres y cuatro de la candidatura, José Cruz, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Aljaraque, y María José Peña, concejal de Cs en Aracena, ha asegurado que asume el "reto" de encabezar la lista del partido liberal por Huelva con "ilusión, determinación y compromiso" y ha presumido de que "Ciudadanos se presenta a las próximas elecciones con el aval de haber gobernado bien Andalucía, desde la estabilidad y el impulso al crecimiento y la generación de empleo en nuestra tierra".

En este sentido, el candidato onubense ha insistido en que "Ciudadanos no sólo ha sido protagonista y determinante en el cambio en Andalucía, sino que ha sido, dando gobernabilidad y estabilidad, el que ha cimentado la continuidad de ese cambio, y ha propiciado desde las consejerías naranjas las reformas liberales que han transformado Andalucía a mejor".

Así, ha señalado que si "alguien piensa que se le podía poner freno al bipartidismo y a sus excesos sin Ciudadanos. Pues esto es lo que Ciudadanos ha aportado en Andalucía", ha subrayado.

"Ya hemos visto lo que está sucediendo en Castilla y León, donde Vox, nada más tocar pelo del gobierno, en una vicepresidencia prácticamente sin competencias, lo primero que ha hecho ha sido ponerse un sueldo de 100.000 euros y contratar al primo del vicepresidente. A esto ha venido Vox", ha dicho.

Por ello, ha apuntado que "ante los dos escenarios posibles de formar gobierno que se plantean actualmente en Andalucía: la continuidad de este gobierno del cambio, donde es clave y determinante Ciudadanos y que asegura la creación de empleo y riqueza, o que el PP sume con Vox, que traerá lío e inestabilidad", en tanto que considera que "Olona no es precisamente sinónimo de estabilidad, mesura y centralidad", el portavoz liberal ha reivindicado que "cualquier gobierno sin Ciudadanos será peor para los andaluces y los onubenses".

Díaz ha desgranado "una hoja de servicios que Ciudadanos va a contar a la sociedad" y que es "el aval" de la formación: la simplificación administrativa y eliminación de trabas burocráticas para que "los empresarios y autónomos creen más empleo y riqueza en la provincia y atraer inversión", a la vez que ha defendido que Cs ha sido "también capaz para fortalecer los servicios públicos básicos".

"Nunca la provincia de Huelva ha sentido más el trabajo y la mano tendida de un Gobierno de Cs para fortalecer el sistema público andaluz en Educación o en Dependencia y Políticas Sociales", ha subrayado.

Finalmente, el cabeza de lista de Cs ha añadido que el suyo es "un partido regenerador, limpio, sin mochilas" y que "defiende lo mismo en todas las partes de España, la salvaguarda de la igualdad de todos los territorios de España, frente al discurso de la plurinacionalidad que defienden Bendodo, Sánchez y Zapatero".

"Esto es una garantía para los onubenses. Queremos que los onubenses y andaluces reflexionen, que piensen con claridad en los escenarios de gobernabilidad después de las elecciones y que decidan tranquilamente qué gobierno quieren para Andalucía los próximos años", ha concluido.