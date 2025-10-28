La Diputación de Huelva acoge la presentación del nuevo libro de Fernando Jáuregui, una mirada periodística al 2050

Presentación del nuevo libro de Fernando Jáuregui, 'El cambio en 100 palabras. ¿Cómo serán nuestras vidas en 2050?'. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha acogido la presentación del libro 'El cambio en 100 palabras. ¿Cómo serán nuestras vidas en 2050?' del periodista y escritor Fernando Jáuregui, una obra para la reflexión sobre los cambios en las próximas décadas.

Según ha detallado la insistución provincial en una nota, el acto ha reunido a autoridades, lectores y medios de comunicación en torno a una publicación que invita a pensar el futuro desde la experiencia y la mirada crítica del periodismo. En la apertura, el presidente de la Diputación, David Toscano, acompañado de la diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha destacado "la enorme trayectoria" del autor, presidida "por el rigor, la credibilidad y la profesionalidad".

"Jáuregui es uno de los grandes del periodismo español, un valiente que se atreve a mirar a 2050 y es todo un privilegio tenerlo con nosotros", ha manifestado, para añadir que "ha vivido en primera persona los grandes momentos de España" y es "un lujo escucharlo hoy conversar sobre el futuro que nos aguarda, junto a quien también es un gran periodista y buen amigo, Paco Reyero".

El presidente de la Diputación ha dado paso a una charla entre el autor y Reyero, quienes han conversado sobre los desafíos que plantea el futuro, desde el impacto de la inteligencia artificial hasta el papel de las nuevas generaciones en un mundo globalizado y tecnológicamente interconectado.

En este nuevo libro, Jáuregui plasma el resultado de seis años de investigación, viajes, experiencias en primera persona y entrevistas con expertos para exponer un mapa sobre cómo podría ser la vida dentro de 25 años. La obra aborda cuestiones como la longevidad humana, los avances en inteligencia artificial, las transformaciones del trabajo o los cambios generacionales que configurarán una sociedad distinta a la actual.