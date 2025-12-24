La Diputación de Huelva anuncia una nueva convocatoria de ayudas al deporte base y alto rendimiento por 120.000 euros

Estadio en Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través de su Servicio de Deportes, ha aprobado la convocatoria de tramitación anticipada de subvenciones destinada a apoyar la participación de entidades deportivas y deportistas de la provincia en Campeonatos de Andalucía y de España durante el año 2025, así como en competiciones oficiales de ámbito nacional e internacional.

La convocatoria tiene como finalidad fomentar el deporte base y respaldar el desarrollo, la formación y la proyección de los deportistas onubenses, reforzando su presencia en el panorama deportivo andaluz, nacional e internacional, según ha detacado la institución provincial en una nota.

Las subvenciones se estructuran en tres líneas de actuación: la destinada a entidades deportivas que participen en campeonatos oficiales de Andalucía y/o de España en categorías inferiores a la absoluta o sénior; la dirigida a deportistas de Alto Nivel o Alto Rendimiento que compitan de forma individual en Campeonatos de España o formen parte de selecciones nacionales en competiciones internacionales; y una tercera línea para deportistas de Rendimiento de Base o con Proyección, con edades comprendidas entre los 14 y 23 años, que acrediten resultados destacados en competiciones oficiales.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las entidades deportivas andaluzas con sede en la provincia de Huelva, inscritas en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, así como deportistas nacidos o residentes en la provincia, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria. Quedan excluidos aquellos proyectos que reciban cualquier otro tipo de subvención o ayuda de áreas o servicios de la Diputación de Huelva.

El presupuesto máximo destinado a esta convocatoria asciende a 120.000 euros, con cargo al presupuesto del ejercicio 2026, condicionado a la aprobación definitiva de los Presupuestos de la Diputación de Huelva. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 23 de enero de 2026.

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática, conforme a los modelos establecidos, a través de la sede electrónica ( https://sede.diphuelva.es ), utilizando sistema de identificación digital y acompañadas de la documentación requerida.