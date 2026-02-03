La Diputación de Huelva concede la Medalla de Oro de la provincia a Adamuz (Córdoba) por su solidaridad

Pleno de la Diputación de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Huelva ha aprobado este martes conceder al pueblo de Adamuz (Córdoba) la Medalla de Oro de la provincia onubenses, máxima distinción de la institución supramunicipal, en señal de "reconocimiento y gratitud" por "un comportamiento ciudadano que encarna los valores de solidaridad, servicio y dignidad humana que inspiran la acción pública y la convivencia social".

Así lo ha hecho saber el presidente de la Diputación, David Toscano, a través de la lectura de una Declaración Institucional durante el pleno ordinario del mes de febrero que se celebrara este martes.

De este modo, Toscano ha subrayado que "en reconocimiento a la magnitud de los hechos, al altruismo demostrado, el impacto social de la respuesta ciudadana de Adamuz", ante una tragedia de "excepcional gravedad" en la que estuvo "directamente involucrado un tren con destino a Huelva", la Diputación Provincial de Huelva considera que "procede a otorgar la máxima distinción honorífica de la institución, la Medalla de Oro, al pueblo de Adamuz".

"Por tanto, se propone conceder la Medalla de Oro de la Diputación de Huelva al pueblo cordobés de Adamuz en reconocimiento a su extraordinaria solidaridad, entrega y respuesta humanitaria ante la tragedia ferroviaria del 18 de enero de 2026, en la que entre el Alvia 2384 con destino a Huelva estuvo directamente implicado y en la que perdieron la vida 46 personas y resultaron heridas 291", remarca la Declaración Institucional.

Este reconocimiento se une al del Ayuntamiento de Punta Umbría, que otorgará este año la Distinción 26 de Abril al Ayuntamiento de Adamuz, en reconocimiento a "la solidaridad y el apoyo de toda su comunidad hacia las víctimas, especialmente las cinco fallecidas de Punta Umbría, tras el trágico accidente ferroviario". Este galardón representa el máximo reconocimiento que concede anualmente el Consistorio puntaumbrieño, coincidiendo con la celebración del Día de Punta Umbría.

Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento de Huelva aprobó el pasado 30 de enero, con el voto unánime de todos los grupos políticos, la propuesta de hermanamiento de la capital con el municipio de Adamuz, como acto de "gratitud" por "la solidaridad mostrada por la población cordobesa" con los afectados en el accidente ferroviario del pasado 18 de enero y sus familias.

"Adamuz tendió la mano sin preguntar, ofreció ayuda sin condiciones y demostró que la solidaridad entre pueblos no entiende de distancias ni de límites administrativos. Agradezco al Ayuntamiento y su alcalde que hayan aceptado este reconocimiento sincero de la ciudad de Huelva. Aquel apoyo no fue solo material o logístico; fue, sobre todo, un respaldo moral que acompañó a Huelva en horas de enorme dificultad. Fue la prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, la empatía y la cooperación siguen siendo pilares esenciales de nuestra sociedad", subrayó la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda.