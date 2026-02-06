La Diputación de Huelva continúa actuando en varias carreteras de la provincia afectadas por la borrasca

Carretera afectada por la borrasca Leonardo. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Carreteras de la Diputación de Huelva continúa actuando en diferentes carreteras de la provincia que se han visto afectadas por el paso de la borrasca Leonardo, en concreto tres vías permanecen cortadas.

Según ha indicado la institución provincial en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, la HU-7100, entre Almonaster la Real y Valdelamusa (por Gil Márquez) permanece cortada por deslizamiento de tierras y arrastre de árboles de gran porte. Para ello, se ha propuesto alternativas por la HU-7104, la N-435 y la HU-8105.

Por otro lado, la HU-8100 entre Aroche y Encinasola, también está cortada ya que es una vía "muy peligrosa" por la caída de árboles y deslizamientos. Asimismo, la previsión es que esté cortada durante todo este viernes, pendiente de evolución. Por ello, se propone como alternativa: desde Encinasola por Higuera la Real y N-435 hasta Galaroza; y el acceso a Aroche por N-433.

Por último, la HU-9115 Zufre-El Castillo también está cortada, aunque la actuación está pendiente a la finalización de las lluvias, con un plazo mínimo de ejecución de 20 días.

Por otro lado, como incidencias solucionadas, pero carreteras abiertas pro precaución, se encuentra la HU-9100, entre Encinasola y Oliva (Badajoz), tras desprendimiento de talud, se han despejados las rocas y se ha abierto la vía con cuneta colmatada. Por su parte, la HU-6102, en Valdelamusa, presenta zona inundable, aunque la actuación se realizará cuando remitan las lluvias.

Desde la Diputación Provincial se ha pedido extremar la precaución y atender a las indicaciones de tráfico para evitar cualquier incidencia en las carreteras.