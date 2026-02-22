La Diputación de Huelva convoca el Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez. - DIPUTACION DE HUELVA

HUELVA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha convocado la 46 edición del Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez, un certamen con el que la administración provincial rinde homenaje al Nobel moguereño y gran poeta universal, al tiempo que incentiva la producción literaria en el ámbito de la poesía.

Al premio pueden concurrir todas las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, cuya obra esté escrita en lengua española y que no hayan sido presentadas ni premiadas en ediciones anteriores del Premio ni en otros premios. En esta edición 2026, la cuantía del premio se eleva a los 25.000 euros para el texto ganador, ha informado la institución provincial en una nota.

Según establecen las bases del certamen, los textos serán de temática libre y con una extensión mínima de 500 versos --en un único poema o en varios--, originales e inéditos. No se admitirán traducciones ni adaptaciones de otras obras, debe ser original e inédito y no haber sido premiado en otro certamen o premio. El tamaño de folio será A4, con todas las páginas numeradas y sin imágenes ni ilustraciones, con tipo de letra Arial, cuerpo 12 e interlineado 1'5.

Los trabajos se presentarán necesariamente en formato digital a través de la sede electrónica de la Diputación de Huelva (https://sede.diphuelva.es) y los textos se identificarán con un título, careciendo de firma o de cualquier otro detalle que pudiera desvelar algún dato de identidad. La presentación de la solicitud no requerirá el acceso mediante sistema de identificación digital y los documentos que se incorporen deberán estar en formato PDF, conforme a los requisitos técnicos establecidos.

El plazo de presentación finalizará el 19 de abril de 2026. El fallo del Jurado será inapelable y podrá declarar desierto el Premio. La entrega de este importante galardón, que mantiene viva y actual la figura y la obra de uno de los más importante poetas del siglo XX, se suele celebrar a finales del mes mayo, aniversario de la muerte de Juan Ramón Jiménez.