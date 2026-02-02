Diputación de Huelva convocará a Pedro Sánchez y a Óscar Puente a la Comisión de Infraestructuras tras el accidente

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha informado este lunes de que la institución provincial va a convocar de urgencia para este mes de febrero a la Comisión para el Impulso de las Infraestructuras para abordar la situación ferroviaria de la provincia tras el accidente de Adamuz, donde perdieron la vida 46 personas, entre ellas 28 residentes en tierra onubense.

Así, dada la "magnitud de lo ocurrido", Toscano (PP) ha anunciado que, además de los integrantes de la Comisión, serán convocados el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para que participen en un encuentro que se presenta como "crucial".

Toscano ha explicado que la sesión estará centrada específicamente en la crisis ferroviaria que sufre la provincia y buscará "con carácter prioritario" consensuar las actuaciones "que se deben acometer de inmediato para resolver las deficiencias existentes".

De la Comisión, además de Diputación Provincial, forman parte Consejo Económico y Social --encargado de liderar el trabajo técnico--, Junta de Andalucía, Subdelegación del Gobierno, Ayuntamiento de Huelva, Autoridad Portuaria, Universidad de Huelva, Federación Onubense de Empresarios (FOE), Cámara de Comercio, Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe), Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva, Huelva Riega, Coprehu, UGT, CCOO, CSIF, CGT y los grupos de PP, PSOE, Izquierda Unida-Confluencia, Vox e Independientes por Huelva.

El presiente de la Diputación entiende que, "dada la gravedad de la situación", tanto el presidente del Gobierno central como el ministro de Transportes "abrirán hueco en sus agendas para acudir a la reunión". "No contemplo que, en las actuales circunstancias, le den la espalda a la provincia de Huelva", ha subrayado.

Toscano ha manifestado que la provincia de Huelva ha sido "víctima" de "severas carencias" en sus infraestructuras ferroviarias "desde hace años", con "una única conexión con Madrid que sufre repetidas incidencias". En este sentido, ha señalado que el accidente de Adamuz "no originó estos problemas, pero que sí los ha evidenciado de una forma dramática e irremediable".

Por ello, considera que "hoy más que nunca hay que exigir acciones inmediatas" porque "Huelva no puede aceptar que todo siga igual después de lo ocurrido". Toscano comparó durante su intervención la situación del servicio ferroviario que recibe la provincia de Huelva con el de Rodalies en Cataluña, "que será gratuito durante un mes para restablecer la normalidad tras varias incidencias y cortes".

En este sentido, se ha cuestionado si la provincia de Huelva "va a recibir el mismo trato que Cataluña". "Aquí llevamos años con incidencias y cortes, y ahora, tras sufrir el accidente más grave de la historia de la alta velocidad en España, no se establece ninguna gratuidad del servicio", ha añadido.

Unas circunstancias que ha conectado con los problemas actuales para viajar en tren de Huelva a Madrid debido al corte de la línea en Adamuz. "Ahora mismo, para ir a Madrid hay que coger un tren de Huelva a Sevilla, enlazar con otro hacia Córdoba, trasladarse en autobús hasta Villanueva de Córdoba y luego tomar otro tren a Madrid. Desde luego, no se han molestado mucho en pensar una alternativa medio eficaz para la actual situación", ha lamentado Toscano, quién ha añadido que "ni siquiera se les ha ocurrido que esa gincana sea gratuita".

"MUY PENDIENTES DE LA INVESTIGACIÓN"

David Toscano ha puesto de manifiesto que la Diputación "estará muy pendientes del desarrollo de la investigación". "Se lo debemos a las familias de las víctimas y nos lo debemos como provincia porque conocer qué ocurrió y por qué ocurrió no es una opción: es una responsabilidad".

El presidente de la Diputación ha lamentado "la precaria situación del servicio ferroviario" más allá del accidente de Adamuz y ha hecho referencia a las dos últimas incidencias; "la primera, ocurrida el pasado viernes en el Media Distancia de Huelva a Sevilla, que provocó que los pasajeros tuvieran que regresar a La Palma del Condado y continuar su viaje en autobús; y la segunda, este domingo por la tarde en que Adif suspendió la circulación de trenes en el trayecto entre Valdemusa y Calañas por riesgo de desprendimiento".

Al respecto, ha señalado que "la consecuencia fue que el Media Distancia Huelva-Jabugo tuvo que ser sustituido por un plan alternativo de transporte por carretera".

Toscano ha agradecido el "esfuerzo" de los medios de comunicación para informar sobre la tragedia. "Gracias por vuestro trabajo durante estas dos semanas. Han sido días muy duros, con una gran responsabilidad: informar con rigor en medio del dolor y con muchísima sensibilidad. Huelva, toda España y muchos otros países han podido comprender la dimensión humana de lo ocurrido gracias a vuestro trabajo", afirmó.

Igualmente, ha recordado que este domingo se cumplieron dos semanas desde el lamentable accidente que "ha cambiado para siempre a la provincia". "Aquí seguimos dándonos el pésame, abrazándonos y bajando la voz cuando se pronuncian determinados nombres. El pasado viernes fallecía en el hospital la última de las víctimas, Patricia, palmerina. Estamos con su familia y con su pueblo", manifestó.

También agradeció que los Reyes de España acudieran al funeral diocesano del pasado jueves. "Su presencia permitió rendir el homenaje que se merecen quienes hoy ya no se encuentran entre nosotros. Las imágenes de ese funeral nos acompañarán siempre. Unas familias unidas a quienes Felipe VI dio el pésame una a una", dijo el presidente, quien asimismo destacó las palabras con las que Liliana Saiz, familiar de una víctima, subrayó la necesidad de luchar por conocer la verdad y para que no haya más accidentes "desde la serenidad y desde el alivio".