Diputación de Huelva culmina la mejora de la carretera entre El Cerro de Andévalo y San Telmo

Visita a las obras finalizadas en la carretera entre El Cerro de Andévalo y San Telmo (Huelva). - DIPUTACIÓN DE HUELVA

EL CERRO DE ANDÉVALO (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

La carretera provincial HU-6101, que conecta El Cerro de Andévalo con San Telmo, cuenta ya con una plataforma más amplia, un firme completamente renovado y mayores condiciones de seguridad tras la actuación ejecutada por la Diputación de Huelva. La obra, que ha supuesto una inversión cercana a los dos millones de euros, mejora de forma significativa las comunicaciones entre ambos núcleos de población.

Según informa la institución provincial en nota de prensa, el presidente de la Diputación, David Toscano, ha recorrido este jueves la HU-6101 tras la finalización de las obras de mejora acompañado por el vicepresidente de Infraestructuras, Caminos y Carreteras, Manuel Cayuela; la alcaldesa de El Cerro de Andévalo, María de los Ángeles Moreno; y la alcaldesa de Cortegana y diputada provincial, María del Mar Martín Florido.

La intervención ha permitido ampliar la plataforma de la carretera hasta alcanzar los siete metros de anchura, renovar completamente el firme, mejorar el drenaje mediante nuevos pasos de agua y reforzar la señalización y los elementos de seguridad. La actuación mejora la seguridad vial y ofrece unas condiciones de circulación más cómodas y seguras para los usuarios de esta vía provincial.

Durante la visita, el presidente de la Diputación ha destacado que esta actuación responde al compromiso de la institución con la mejora de las infraestructuras provinciales. La obra realizada en la HU-6101 forma parte del programa de conservación y modernización de la red provincial de carreteras que desarrolla la Diputación. Desde el inicio de la legislatura se han aprobado inversiones por 56,5 millones de euros, de los que ya se han ejecutado más de 32,6 millones, con una previsión de alcanzar 43,25 millones de euros ejecutados al finalizar este año.

El presidente ha incidido también en el papel que desempeñan estas infraestructuras para el desarrollo del territorio. "Las carreteras provinciales no son únicamente una infraestructura de comunicación, sino que suponen una herramienta para fijar población, para impulsar la actividad económica y para conectar mejor nuestros pueblos", ha comentado.

Asimismo, Toscano ha añadido que el objetivo de estas inversiones es que los vecinos "ganen tiempo, tranquilidad y comodidad en sus desplazamientos". La alcaldesa de El Cerro de Andévalo, María de los Ángeles Moreno, ha agradecido a la Diputación la ejecución de una actuación "muy esperada" por el municipio y ha destacado "la mejora que supone para la seguridad vial y las comunicaciones con San Telmo".

Por su parte, la alcaldesa de Cortegana, María del Mar Martín Florido, ha puesto en valor una infraestructura que beneficia a ambos términos municipales y facilita la movilidad de los vecinos, además de reforzar la conexión entre los dos municipios. Antes de concluir el acto, el presidente ha agradecido el trabajo de los técnicos del Servicio de Carreteras de la Diputación, de la empresa que ha ejecutado las obras y la colaboración del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, así como la paciencia de los vecinos durante el desarrollo de los trabajos.