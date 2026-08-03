La Diputación de Huelva invierte 38 millones de euros desde 2023 en la mejora y el mantenimiento de carreteras

Archivo - El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano. - JULIAN PÉREZ/DIPUTACIÓN DE HUELVA - Archivo

HUELVA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huelva ha destinado un total de 38 millones de euros desde el inicio del presente mandato en mayo 2023 para la mejora, modernización y el mantenimiento continuo de los 812 kilómetros que conforman la red de carreteras de su competencia. Esta cifra tiene como objetivos prioritarios "garantizar la seguridad vial, mejorar la conectividad intermunicipal y favorecer la cohesión territorial de toda la provincia".

Así lo ha manifestado en una entrevista a Europa Press el presidente de la Diputación, David Toscano, quien ha detallado que, del montante global del mandato, 24 millones de euros se concentran en el bienio actual de 2024 y 2025. "Estamos hablando de aproximadamente un millón de euros al mes", ha subrayado antes de añadir que esta "importante" inyección económica busca "asegurar la tranquilidad de los vecinos" que transitan diariamente por estas vías secundarias, "fundamentales para el desarrollo diario del entorno rural".

"En carreteras se está haciendo una inversión muy importante porque es algo fundamental para la cohesión territorial, para que nuestra provincia tenga vías que conecten bien a los municipios y den seguridad y tranquilidad a las personas que allí viven", ha dicho el presidente de la Diputación que destaca que "el esfuerzo inversor es visible a pie de vía gracias a los característicos paneles amarillos de actuación que diferencian estas carreteras".

Toscano ha hecho especial hincapié en la estrategia de "mantenimiento continuo" frente a las grandes obras de reconstrucción a posteriori. En este sentido, ha advertido de que "si se deteriora después arreglarla cuesta el triple", por lo que la prioridad actual pasa por "consolidar una conservación constante" que "evite el deterioro grave de la red".

"Siempre ha habido mantenimiento, pero ahora se está haciendo un especial hincapié en ello", han defendido antes de asegurar que esta planificación "no solo optimiza los recursos públicos a medio y largo plazo", sino que "minimiza los riesgos de siniestralidad vial en los puntos más sensibles de la provincia".

CAPTACIÓN DE 40 MILLONES EN FONDOS EUROPEOS

De manera paralela a las actuaciones en infraestructuras viarias, el presidente de la Diputación ha reivindicado el "importante trabajo" técnico y político realizado para la captación de financiación comunitaria y ha subrayado que se han logrado ya "40 millones de euros procedentes de fondos europeos". Una partida que, según destaca, "va a repercutir directamente en todos los pueblos" a través de iniciativas turísticas, formativas y de desarrollo local.

Entre las principales líneas de actuación financiadas con estos recursos destacan los planes de sostenibilidad turística en destino, diseñados para "potenciar el atractivo de todos los rincones de la provincia", así como diversos programas de formación orientados prioritariamente a los jóvenes, como es el caso del Plan HEBE o las estrategias integradas de desarrollo local a través de la EDIL.

A este respecto, Toscano ha advertido de que el "verdadero reto" de los fondos europeos no radica únicamente en su adjudicación, sino en su posterior ejecución administrativa. "Muchas veces lo difícil no es conseguir el dinero, sino gastarlo, porque requiere de una cantidad de trámites y burocracia para los que un ayuntamiento pequeño no tiene capacidad propia", ha explicado.

Para solventar esta brecha, la administración provincial ha puesto a disposición de los consistorios con menor capacidad económica y técnica su propio personal especializado. El objetivo es "garantizar que la financiación comunitaria no se pierda y llegue a quien tiene que llegar, que es a los pueblos más pequeños", lo que se traduce, afirma, en "oportunidades reales de empleo y desarrollo socioeconómico".

Finalmente, el presidente de la Diputación ha reafirmado su "compromiso" de "ayudar en todos los sentidos dentro de sus posibilidades competenciales, e incluso fuera de ellas si la situación lo requiere y se puede", apuntando a la creación de empleo y al acceso a la vivienda como los grandes desafíos actuales del país. "Los problemas son de todos y todos tenemos que aportar nuestro grano de arena", ha concluido.