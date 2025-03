Diputación de Huelva y Junta estudian la posibilidad de actuar en Doñana para evitar plagas de mosquitos

HUELVA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Energía, Medio Ambiente, Caza y Plagas, Arturo Alpresa, ha indicado este miércoles que este 2025 la institución provincial y los responsables de Parques Naturales, organismo que gestiona la Junta de Andalucía, han mantenido una reunión técnica para analizar posibles actuaciones del Servicio de Control de Plagas dentro de Doñana para evitar plagas de mosquitos, por lo que "se están analizando las distintas opciones".

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, en la que ha señalado que "sería importante e interesante que se pudieran hacer actuaciones dentro de Doñana" y ha puesto el ejemplo para que se diera esta posibilidad de Marisma del Odiel, donde "la Diputación hace tratamientos y controles hidrológicos que favorecen que no haya mosquitos".

Al respecto, ha explicado que "está totalmente demostrado que estas actuaciones no afectan a las crías de las aves migratorias, porque incluso en Marisma del Odiel tenemos flamencos, que podemos presumir de ellos, tenemos espátulas, y una serie de aves que vienen y migran y no tienen ningún problema con nuestros técnicos", porque son "muy escrupulosos" y saben "lo que tienen que hacer para no molestar a esas aves", porque "ya son muchos años al frente y saben perfectamente entrar sin molestar a esas aves".

Alpresa ha defendido que hay zonas donde los técnicos "saben perfectamente" actuar "teniendo en cuenta que el departamento tiene más de 80 personas trabajando". "Desde el que va a controlar las trampas hasta el que mapea, hace un mapa estratégico de donde se crían mejor los mosquitos, porque los mosquitos tienen zonas donde mejor se puedan criar". Por ello, ha apuntado que "sería interesante que pudiéramos entrar en Doñana igual que entramos en Marisma del Odiel".

"Doñana es enorme, pero tenemos localizados los puntos, los focos más importantes donde se podrían hacer actuaciones. Está encima de la mesa, la negociación va bien, pero no podemos avanzar ahora mismo porque lo tienen que pensar y tienen que darnos el visto bueno para que podamos actuar. Para nosotros sería más carga de trabajo, pero sí es verdad que si con esa carga de trabajo podemos mitigar las plagas".

En este sentido, el diputado ha explicado que el mosquito que crece en Doñana, "porque hay varios tipos de mosquitos", es "una especie en especial que tiene un alcance grandísimo", ya que "un mosquito nacido en Doñana puede llegar incluso a San Juan de Aznalfarache", lo que supone que "puede recorrer una distancia muy grande".

Arturo Alpresa ha destacado que "desde la Diputación pensamos que es posible hacer compatible el control de las plagas de mosquitos con la salvaguarda de los valores naturales de nuestra provincia, la defensa de un importante sector económico como es el turismo, y sobretodo, la protección de la calidad de vida y salud de la ciudadanía".

TRABAJAN EN UN SISTEMA INNOVADOS DE CONTROL

De otro lado, el diputado ha señalado que la Diputación, junto con Desarrollo Local, está trabajando en una nueva tecnología "muy innovadora", cuyo estudio se encuentra en fase experimental. Se trata de un sistema que detectaría oleadas de mosquitos.

"Es un estudio que se está haciendo, es una apuesta de este departamento con una nueva tecnología que se está desarrollando y ahora mismo está en fase experimental, ojalá podamos dar buenas noticias durante este año 2025, pero ahora mismo está en fase experimental, sería algo muy innovador. Nosotros no paramos, el departamento está trabajando día tras día, innovando, intentando que se mejoren los tratamientos, los sitios donde vamos a entrar, adaptándose a la nueva climatología que tenemos", ha concluido.